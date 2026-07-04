باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» روز جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۵ در حاشیه ادای احترام سران کشورها به پیکر مطهر آقای شهید ایران افزود: مهمترین ویژگی رهبر انقلاب که هم دوستان و هم دشمنان به آن اذعان دارند، عزتطلبی ایشان بود.
وی افزود: ایشان همواره ایران و ایرانی را عزیز، سربلند، باابهت و باصلابت میخواستند.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران اظهارداشت: این عزتطلبی نیز همواره با حکمت و مصلحتسنجی همراه بود؛ یعنی تصمیمات ایشان در عین عزتمندی، حکیمانه و مبتنی بر مصلحت اتخاذ میشد.
عراقچی افزود: بر همین اساس، سه اصل بنیادین حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، یعنی «عزت، حکمت و مصلحت»، با تدبیر و هدایت ایشان شکل گرفت و مبنای سیاست خارجی کشور قرار گرفت.