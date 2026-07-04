تیم ملی فوتبال مصر با برتری مقابل استرالیا در ضربات پنالتی به مرحله یک هشتم نهایی راه یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ تیم های ملی فوتبال استرالیا و مصر به مصاف هم رفتند.

امام عاشور در دقیقه ۱۳ گل نخست بازی را به ثمر رساند تا خیلی زودی مصری ها پیش بیفتند.

پس از دریافت گل تلاش استرالیا برای جبران گل خورده آغاز شد، اما آن ها در نیمه نخست به گلی نرسیدند و در نیمه دوم تلاششان را مضاعف تر کردند و بالاخره در دقیقه ۵۵ محمد هانی به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا بازیکنی شود که در این جام ۲ بار به اشتباه دروازه خودی را باز کرده است.

۲ تیم در ادامه بازی وقت های اضافه اول و دوم هرچه زدند به در بسته خورد تا بازی به ضربات مهلک پنالتی کشیده شود.

مصری ها در ضربات پنالتی بهتر ظاهر شدند و با نتیجه ۴ - ۲ به برتری رسیدند تا برای نخستین به مرحله یک هشتم نهایی راه یابند.

مصر در مرحله بعدی باید به مصاف برنده دیدار آرژانتین - کیپ ورد برود.