دیدار تیم‌های ملی کانادا و مراکش در نخستین بازی مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی امشب برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی کانادا در  نخستین دیدار  مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶،   امشب (شنبه) ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه ان‌آرجی شهر هیوستون پذیرای تیم فوتبال مراکش است.  

این ۲ تیم در شرایطی به مصاف یکدیگر می‌روند که تیم  مراکش با حذف هلند در ضربات پنالتی، به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود کرده و کانادا نیز با پیروزی برابر آفریقای جنوبی به این مرحله راه یافته است.  

کانادا که به عنوان یکی از میزبانان مشترک جام جهانی ۲۰۲۶  تواننست با برتری برابر تیم ملی آفریقای جنوبی به مرحله یک هشتم نهایی صعود کند.

 شاگردان جسی مارش با تکیه بر میزبانی و حمایت تماشاگران خود، به دنبال صعود به یک‌چهارم نهایی هستند، اما کار سختی جلوی تیم باانگیزه مراکش پیش رو دارند.  

در آن طرف، تیم ملی مراکش که با حذف هلند در ضربات پنالتی، یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های جام جهانی ۲۰۲۶ را رقم زده است، به دنبال بردن میزبان جام جهانی است، تا بار دیگر در این رقابت‌ها تاریخ سازی کند و به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی راه یابد.  

کارلوس وهبی، سرمربی مراکش، با تجربه‌ای که از جام جهانی ۲۰۲۲ دارد، به دنبال تکرار موفقیت‌های تاریخی این تیم است. او با اشاره به تغییر ذهنیت تیمش، معتقد است که اگر مراکش با تمام پتانسیل خود بازی کند، می‌تواند حتی فراتر از تیم سال ۲۰۲۲ برود.  

آلفونسو دیویس و جاناتان دیوید مهره‌های کلیدی کانادا، با سرعت و تکنیک بالای خود، یکی از خطرناک‌ترین خطوط حمله این دوره از مسابقات جام جهانی  را تشکیل می‌دهند.   آنها می‌توانند نقش اساسی  در پیروزی کانادا داشته باشند و مراکش باید برای مهار آنها برنامه‌ریزی کند.  

به هر حال باید دید کانادا  می‌تواند در این رقابت‌ها باقی بماند و یا اینکه یکی از میزبانان جام جهانی با این رقابت‌ها خداحافظی می‌کند.  

برچسب ها: تیم ملی کانادا ، تیم ملی مراکش ، جام جهانی ۲۰۲۶
خبرهای مرتبط
جام جهانی ۲۰۲۶؛
سوئیس ۲ - ۰ الجزایر/ سوئیس راهی یک‌هشتم نهایی شد + فیلم
جام جهانی ۲۰۲۶؛
آرژانتین - کیپ ورد؛ تقابل آلبی‌سلسته با شگفتی ساز جام
جام جهانی ۲۰۲۶؛
پرتغال ۲ - ۱ کرواسی/ یاران رونالدو به اسپانیا رسیدند + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آرژانتین - کیپ ورد؛ تقابل آلبی‌سلسته با شگفتی ساز جام
استرالیا ۱ (۲) _ (۴) ۱ مصر/ تاریخ سازی فراعنه ادامه دارد + فیلم
آرژانتین ۳ - ۲ کیپ ورد/ آلبی سلسته مُرد تا بُرد + فیلم
کلمبیا- غنا؛ کی‌روش به تیم سابقش رسید
حضور اسکوچیچ در پرسپولیس منتفی شد
آخرین اخبار
حضور اسکوچیچ در پرسپولیس منتفی شد
آرژانتین ۳ - ۲ کیپ ورد/ آلبی سلسته مُرد تا بُرد + فیلم
استرالیا ۱ (۲) _ (۴) ۱ مصر/ تاریخ سازی فراعنه ادامه دارد + فیلم
کلمبیا- غنا؛ کی‌روش به تیم سابقش رسید
آرژانتین - کیپ ورد؛ تقابل آلبی‌سلسته با شگفتی ساز جام
سوئیس ۲ - ۰ الجزایر/ سوئیس راهی یک‌هشتم نهایی شد + فیلم
مصر- استرالیا؛ فراعنه به دنبال ثبت یک رکورد تاریخی