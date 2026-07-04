باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر شهید آیتالله سیدعلی خامنهای، از جدیدترین دیوارنگاره میدان راهآهن تهران، با طرحی از صابر شیخرضایی و با محوریت چهره ایشان رونمایی شد.
این اثر هنری که با عبارتهای «آقای شهیدِ ایران» و شعار «باید برخاست» طراحی شده، مزین به دو بیت از دیوان بخارایی است. به گفته طراح اثر، این اشعار برگرفته از کتیبهای است که بر دیوارِ نزدیک به ضریح مطهر علیبنموسیالرضا (ع) منقوش شده است.
هر صبحدم ز خون شهیدان کربلا
خورشید میکشد علم آل مصطفا
میسازد از مصیبت اولاد مرتضا
بر قدِ صبح، پیرهنِ خونچکان قبا