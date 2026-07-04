مدیربرنامه های اسکوچیچ در صفحه شخصی خود اعلام کرد که حضور این سرمربی در جمع سرخپوشان منتفی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که مدیران باشگاه پرسپولیس امیدوار بودند که با جدایی اوسمار بتوانند دراگان اسکوچیچ را به عنوان سرمربی تیم خود انتخاب کنند، اما با اعلام مدیربرنامه این مربی، قرارداد امضا نشد و مذاکرات بدون حصول نتیجه به پایان رسید.

پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ۲ هفته پیش برای انجام مذاکرات با اسکوچیچ به ترکیه رفت و طرفین شرایط و پیشنهادات خود را به یکدیگر منتقل کردند. حدادی بعد از بازگشت به ایران شرایط را با هیئت‌مدیره باشگاه پرسپولیس در میان گذاشت و قرار بر این شد که در جلسه دیگری تصمیم نهایی در این خصوص گرفته شود.

اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در جلسه روز چهارشنبه تصمیم گرفتند که قرارداد را برای دراگان اسکوچیچ ارسال کنند تا این سرمربی کروات با امضای قرارداد هدایت سرخپوشان را برعهده بگیرد.

گفته می‌شود باشگاه پرسپولیس قرارداد اسکوچیچ را بعد از ۴۸ ساعت تاخیر ارسال کرد که رقم قرارداد با آنچه مورد توافق طرفین قرار گرفت، متفاوت بود به خاطر همین اسکوچیچ از این موضوع ناراحت شده است.

همچنین مدیربرنامه های اسکوچیچ در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که مذاکرات با باشگاه پرسپولیس به پایان رسیده و حضور این سرمربی در جمع سرخپوشان منتفی است.