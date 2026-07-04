تیم ملی فوتبال آرژانتین در یک بازی دشوار موفق شد کیپ ورد شگفتی ساز را شکست دهد و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور- تیم ملی فوتبال آرژانتین در مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف کیپ ورد رفت.

در دفیقه ۲۹ لیونل مسی فوق ستاره آرژانتین گل نخست بازی را به ثمر رساند و نیمه اول نیز با تک گل مسی به پایان رسید.

در نیمه دوم بازیکنان کیپ ورد با جسارت و شهامت بیشتری بازی کردند و در دقیقه ۵۹ دروی دوآرته دروازه آلبی سلسته را باز کرد تا بازی به تساوی کشیده شود تا برخلاف انتظارات آرژانتین در این بازی حسابی با دردسر مواجه شود.

نیمه دوم بازی با تساوی به پایان رسید تا کار به وقت های اضافه کشیده شود.

در دقیقه ۹۳ لیساندرو مارتینز گل دوم آرژانتین را وارد دروازه کیپ ورد کرد، اما در دقیقه ۱۰۳ سیدنی لوپز کابران به زیبایی هرچه تمام تر دروازه امیلیانو مارتینز را باز کرد تا بازی بازهم به تساوی کشیده شود.

در دقیقه ۱۱۱ سانتر خوب لیونل مسی از روی نقطه کرنر با ضربه سر خوب رومرو همراه شد تا گل سوم آلبی سلسته به ثمر برسد.

در ادامه بازیکنان کیپ ورد شگفتی ساز تلاش زیادی برای زدن گل سوم انجام دادند، اما آرژانتینی ها توانستند بازی را کنترل کنند تا درنهایت آلبی سلسته با نتیجه ۳ - ۲ به برتری رسید و راهی مرحله یک هشتم نهایی شد.

آرژانتین در مرحله بعدی باید با مصر دیدار کند.

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برچسب ها: جام جهانی ، آرژانتین ، کیپ ورد ، لیونل مسی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۷ ۱۳ تير ۱۴۰۵
آرژانتین الکی الکی داره می‌ره بالا ، نمودار حذفی هم با تیم های نه چندان مطرح افتاده
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