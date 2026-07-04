پیشکسوت فوتبال انتقاداتی درباره عملکرد سرمربی تیم ملی فوتبال و مدیریت مهدی تاج مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - نادر فریاد شیران پیشکسوت فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارزیابی اش از عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار کرد: من قبل از اینکه به جام جهانی برویم هشدار دادم و گفتم فوتبال ما با این فرمان به دره سقوط خواهد کرد. قرار بود ظرف ۴ سالی که قلعه نویی در تیم ملی فوتبال بوده است جوانگرایی کند، اما تیم ملی نه تنها جوان نشد بلکه پیرترین تیم در جام جهانی بود. به هر حال وعده‌های دروغی که آقایان دادند.

او افزود: چند بازیکن را به جام جهانی بردند، اما اثری از آنها در بازی تیم ملی نبود و یک دقیقه هم بازی نکردند. بازیکنان جوان در ایران هستند، اما دنیس درگاهی را به جام جهانی بردند، اما یک دقیقه هم از او استفاده نکردند. روزبه چشمی بازیکن خوبی است، اما این بازیکن را به عنوان توریست به آنجا بردند و فقط روی نیمکت نشست.

فریاد شیران بیان کرد: سرمربی تیم ملی فوتبال وعده داده بود، که ۴ امتیاز می‌گیریم و نیوزیلند را می‌بریم و از ۲ بازی بعدی یک مساوی می‌گیریم. افتخارشان هم این است که ۳ مساوی در جام جهانی کسب کردند. ظاهرا برای ۳ مساوی به قلعه نویی پاداش یک میلیون دلاری دادند. موفقیت یک تیم بستگی به عملکردش دارد. سوالم این است که عملکرد کادر فنی در این مدت چه بوده است؟ وقتی ما در مسابقات کافا مقام اول را به دست نیاوردیم، مشخص بود که در جام جهانی هم موفق نمی‌شویم. مساوی با بلژیک دستاورد تیم ملی ایران شده است. اگر اتفاقات ۲۰ دقیقه آخر رقم نمی‌خورد و بیرانوند هم درخشش نداشت، تیم ملی بلژیک گل می‌زد و تیم ملی ایران شانس آورد که نباخت. تیم ملی مصر نیازی به بردن ایران نداشت و این تیم یک برد و یک مساوی داشت. کادر فنی مصر، عمر مرموش را در نیمکت گذاشته بود و محمد صلاح هم تعویض کرد. اصلا تبانی در بازی الجزایر و اتریش رخ نداد. کادر فنی تیم ملی در این ۴ سال اصلا به جوانان اهمیت نداد. این دستاورد مدیریت مهدی تاج است.

پیشکسوت فوتبال بیان کرد: من رسما اعلام می‌کنم که حضور تاج و قلعه نویی در فوتبال ما "سم" است. این آقایان در جام ملت‌های آسیا و جام جهانی نتیجه نگرفتند. من سوالم این است، که اگر جام جهانی ۴۸ تیمی نبود و در گروه ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و عربستان بودیم، باز هم به جام جهانی می‌رفتیم و خودمان را گول نزنیم. تیم‌های ازبکستان و اردن در خواب نمی‌دیدند که به جام جهانی بروند و به خاطر ۴۸ تیمی شدن به جام جهانی رفتند. تیم ملی ایران در آسان‌ترین گروه جام جهانی هم به مرحله بعد صعود نکرد. بدتر از همه این بود که ایران ۹۲ درصد شانس داشت از گروهش بالا بیاید، اما با منفی بافی آقایان این اتفاق نیفتاد.

او افزود: متاسفانه اعضای تیم ملی فوتبال خودشان هم فهمیده بودند که صعود نمی‌کنند، اما تیم‌های الجزایر و اتریش را متهم می‌کنند که تبانی کردند. همچنین از تیم غنا و کی روش خواستند که برای ایران بجنگند. ما در زمین فوتبال و به مدیریت و سرمربی تیم ملی باختیم، اما بازیکنان زحمت کشیدند و آنها مستحق برترین‌ها هستند. متاسفانه عملکرد این افراد در فوتبال کشورمان موید این است، که در همه رده‌های سنی تیم ملی ایران ناکام بوده است.

فریاد شیران درباره اینکه مربیان و روسای فدراسیون‌هایی که تیمشان حذف شده است، استعفا دادند، اما در ایران خبری از استعفا نیست، گفت: تعدادی از سرمربیان از جمله سرمربی هلند، کره جنوبی و اکوادور استعفا دادند، اما آقایان تازه دارند برنامه می‌چینند و از همین الان وعده قهرمانی در جام ملت‌های آسیا را می‌دهند. آقای تاج! شما حاضرید غرامت عدم صعود ما به مرحله حذفی جام جهانی را بدهید. آقایان به جام جهانی رفتند تا پاداش‌ها را بین خودشان تقسیم کنند. رفتن تاج، نبی، خراطی، ممبینی و دیگران به مکزیک چه ثمره‌ای برای ما داشته است؟ همه هزینه‌ها را از جیب مردم و بیت المال می‌دهید که درست نیست و حرام است. رئیس جمهور مکزیک بلیت مجانی از فیفا دریافت کرد، اما او به علت شرایط کشورش به استادیوم نرفت تا بازی تیمش را ببیند و بلیت را به یک جوان داد تا بازی را تماشا کند.

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه قلعه نویی بیان کرده که ما دستاورد بزرگی در جام جهانی به دست آوردیم، گفت: مردم به حرف‌های سرمربی تیم ملی می‌خندند. ژاپنی‌ها با وجود اینکه از گروهشان بالا آمدند و حتی برزیل را به دردسر انداختند و کم مانده بود قهرمان جام جهانی را شکست بدهند باز هم از مردمشان به خاطر حذف از جام جهانی عذرخواهی کردند، اما اینها می‌گویند ما حماسه آفریدیم. سوالم این است ک آیا اوت شدن از جام جهانی حماسه است؟