روزنامه‌های امروز به آغاز مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بدرقه جهانی، احترام جهان به سیدالشهدای ایران، جهان در صف وداع تاریخی و مباهله ملت ایران از عناوین روزنامه‌های امروز است.

جام جم

ایران

اعتماد

هفت صبح

همشهری

فرهیختگان

سازندگی

جوان

کیهان

آرمان امروز

اطلاعات

صمت

سیاست روز

اقتصاد ملی

آگاه

جهان اقتصاد

خریدار

فرهیختگان ورزشی

خبر ورزشی

ایران ورزشی

 

برچسب ها: روزنامه‌ها ، صفحه نخست روزنامه‌ها
خبرهای مرتبط
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۱۱ تیر
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۹ تیر
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۰ تیر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برگزاری آیین تشییع پیکر شهید مصباح‌الهدی باقری‌کنی، داماد رهبر انقلاب
قالیباف: ایران خودش درباره دارایی‌هایش تصمیم می‌گیرد
درب‌های مصلی باز شدند
پزشکیان: شهادت رهبر عظیم الشان ایران آغاز فصلی نوین از همبستگی ملت است
عراقچی: رهبر انقلاب همواره ایران را عزیز و سربلند می‌خواستند
غریب‌آبادی: انکار مسئولیت، جنایت دوم آمریکا در حمله به هواپیمای مسافربری ایران بود
سردار موسوی: سیلی سخت و غیرمنتظره که دشمن دریافت کرد پایانی ندارد
مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب در مصلی امام خمینی (ره)
قالیباف: در روز‌های جنگ است که دوست و دشمن شناخته می‌شوند
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۱۳ تیر
آخرین اخبار
مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب در مصلی امام خمینی (ره)
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۱۳ تیر
درب‌های مصلی باز شدند
عراقچی: رهبر انقلاب همواره ایران را عزیز و سربلند می‌خواستند
پزشکیان: شهادت رهبر عظیم الشان ایران آغاز فصلی نوین از همبستگی ملت است
قالیباف: ایران خودش درباره دارایی‌هایش تصمیم می‌گیرد
پزشکیان بر ضرورت تسریع گسترش همکاری‌های راهبردی ایران و روسیه تأکید کرد
تجلیل وزیر کابینه نامبیا از ایستادگی دولت و مردم ایران در مقابل تهدید‌های نظامی
تاکید وزیر خارجه قزاقستان بر توسعه و تعمیق روابط تهران و آستانه
تأکید عراقچی و بارزانی بر اجرای تفاهم‌نامه همکاری امنیتی ایران و عراق
دعوت ولایتی از مردم ایران و رزمندگان جبهه مقاومت برای شرکت در تشییع امام شهید انقلاب 
سرپرست وزارت دفاع: ایران و پاکستان می‌توانند پایه‌گذار ترتیبات امنیتی جدید در منطقه باشند
قالیباف: در روز‌های جنگ است که دوست و دشمن شناخته می‌شوند
قالیباف: تحولات پس از جنگ موجب شده آمریکایی‌ها واقعیت‌های موجود را بپذیرند
سردار ابن الرضا: حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان، سیاست ثابت و اصولی ایران است
پزشکیان: تدبیر اقلیم کردستان توطئه‌ها در مرز‌های غربی ما را خنثی کرد
غریب‌آبادی: انکار مسئولیت، جنایت دوم آمریکا در حمله به هواپیمای مسافربری ایران بود
سردار موسوی: سیلی سخت و غیرمنتظره که دشمن دریافت کرد پایانی ندارد
برگزاری آیین تشییع پیکر شهید مصباح‌الهدی باقری‌کنی، داماد رهبر انقلاب
پزشکیان: ایران مقابل هیچ قلدری سرخم نمی‌کند
پزشکیان: اراده ارتقای مناسبات میان ایران و ترکیه وجود دارد
وزیر کشور: روابط اقتصادی ایران و پاکستان باید هم‌سطح روابط سیاسی و فرهنگی ارتقا یابد
در‌های مصلی تهران از ساعت ۶ صبح شنبه به روی مردم باز می‌شود
پزشکیان: روابط سیاسی و امنیتی ایران و تاجیکستان می‌تواند گسترش یابد
پزشکیان: قدردان همدردی دولت و ملت عراق هستیم/ ایران و عراق دو ملت برادر هستند
سردار وحیدی: دشمن تسلیم شدن ایران را به گور می‌برد
پزشکیان: همدردی ارمنستان نشان از عمق روابط دوستانه و پیوندهای تاریخی میان دو ملت است
تأکید دبیرکل سازمان همکاری شانگهای بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران
قالیباف: جمهوری اسلامی ایران بر اجرای کامل همه بندهای توافق تاکید دارد
ورود مقامات کشورهای مختلف به تهران برای ادای احترام به آقای شهید ایران + فیلم