باشگاه خبرنگاران جوان - با باز شدن زودتر از موعد درهای مصلی امام خمینی (ره)، عزادارانی که از جمعه شب در اطراف مصلی و مسیرهای منتهی به آن چشمانتظار آغاز مراسم بودند، همزمان با اذان صبح وارد محل برگزاری آیین شدند.
شماری از حاضران از ساعات پایانی شب خود را به مصلی رسانده بودند تا در نخستین ساعات مراسم وداع با پیکر حضرت آیتالله شهید سیدعلی خامنهای شرکت کنند.
در حال حاضر، حاضران در مصلی امام خمینی (ره) در انتظار ورود پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به جایگاه هستند.
فضای مصلی امام خمینی (ره) با قرائت قرآن کریم، مرثیهخوانی و حضور پرشمار عزاداران همراه است و اقشار مختلف مردم از سرتاسر کشور در این آیین حضور دارند.
اشک وداع یک زائر با رهبر شهید انقلاب در مصلی امام خمینی (ره)
شروع رسمی مراسم وداع با آقای شهید ایران با تلاوت قرآن مجید
حضور یک زائر گرجستانی در مصلی امام در اولین ساعات آغاز مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب
آغاز مراسم وداع همزمان با اذان صبح
نمایی از مصلی تهران دقایقی قبل از شروع مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب