باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - راهاندازی «گواهی سپرده کالایی سرب» در بازار سرمایه، گام جدیدی در مسیر تنوعبخشی به ابزارهای معاملاتی بورس کالا محسوب میشود. در همین راستا، مهدی بیاتمنش، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، ضمن بررسی ابعاد این رویداد، نقش آن را در مدیریت نقدینگی و حمایت از صنایع پاییندستی تشریح کرد.
بیاتمنش با اشاره به اهمیت گسترش سبد داراییها در بورس کالا اظهار کرد: بازار سرمایه برای رشد پایدار، نیازمند تنوع در ابزارهاست. راهاندازی گواهی سپرده برای فلز استراتژیک سرب، نه تنها ریسکهای معاملاتی را کاهش میدهد، بلکه به تولیدکنندگان اجازه میدهد تا با پشتوانه واقعی کالا، منابع مالی خود را تأمین کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: وقتی ابزارهای مالی محدود باشند، سرمایهها به سمت بازارهای غیرمولد سرازیر میشوند. اما با ورود فلزات صنعتی به بورس کالا در قالب گواهی سپرده، ما شاهد ایجاد یک بازار نقدشوندگی بالا خواهیم بود که در آن، خریدار و فروشنده با شفافیت کامل قیمتها را کشف میکنند.
بیاتمنش در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر این ابزار بر هدایت نقدینگی تأکید کرد: مهمترین کارکرد گواهی سپرده کالایی سرب، پیوند زدن مستقیم سرمایههای خرد و کلان به زنجیره تولید است. وقتی سرمایهگذار بداند که با خرید گواهی سپرده، در حال تأمین مالیِ یک واحد تولیدی است و در عین حال کالا به عنوان پشتوانه در انبار موجود است، اعتماد بیشتری به بازار خواهد کرد.
او تصریح کرد: این ابزار به تولیدکننده کمک میکند تا بدون درگیری با بروکراسیهای پیچیده بانکی، نقدینگی مورد نیاز خود را برای خرید مواد اولیه یا توسعه خط تولید تأمین کند. این یعنی نقدینگی به جای بازارهای دلالی، مستقیماً وارد جریان تولید کشور میشود که نتیجه آن، کاهش قیمت تمامشده محصول نهایی برای مصرفکننده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه گواهی سپرده کالایی سرب، استانداردهای معاملاتی را ارتقاء میدهد، گفت: شفافیت قیمت در بورس کالا باعث میشود تا دست واسطهها از بازار کوتاه شود. حذف رانت و ایجاد فضای رقابتی، نویدبخشِ آن است که صنایع پاییندستی که به سرب به عنوان ماده اولیه نیاز دارند، با قیمتهای واقعی و عادلانه خرید کنند.
بیاتمنش بیان کرد: توسعه این مسیر با حمایت نهادهای ناظر و تسهیل شرایط برای تولیدکنندگان، میتواند تابلوهای بورس کالا را به نمایشگرِ واقعیِ قدرت صنعتی کشور تبدیل کند. انتظار میرود با معرفی دقیق این ابزار به فعالان اقتصادی، شاهد استقبال گستردهتر از این گواهی در ماههای آینده باشیم.