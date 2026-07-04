بنا به اعلام مقامات، بندر و پایانه نفتی منطقه سن پترزبورگ در حمله پهپادی بزرگ اوکراین آسیب دیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات شهر سن پترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه، و منطقه لنینگراد اطراف آن، روز شنبه اعلام کردند که یک بندر محلی و زیرساختهای نفتی در جریان یک حمله پهپادی بزرگ اوکراین در شب گذشته مورد اصابت قرار گرفتهاند.
الکساندر بگلوف، فرماندار سن پترزبورگ، گفت که این شهر ۶ میلیون نفری مورد حمله پهپادی «در مقیاس وسیع» قرار گرفته و پایانه نفتی شهر هدف قرار گرفته است. او گفت که تلفات جانی نداشته و پیامدهای حمله برطرف شده است.
الکساندر دروزدنکو، فرماندار منطقه لنینگراد، گفت که پهپادها به بندر ویسوتسک، در حدود ۱۷۰ کیلومتری (۱۰۵ مایل) شمال غربی سن پترزبورگ در خلیج فنلاند، حمله کردهاند. این بندر نفت، غلات، زغالسنگ و گاز طبیعی مایع را جابجا میکند.
دروزدنکو گفت که ۷۲ پهپاد بر فراز منطقه لنینگراد سرنگون شدهاند.
اوکراین امسال حملات خود را به زیرساختهای انرژی روسیه تشدید کرده و باعث کمبود سوخت در بخشهایی از روسیه شده است.
سن پترزبورگ که حدود ۹۰۰ کیلومتر (۵۶۰ مایل) از خاک تحت کنترل اوکراین فاصله دارد، گهگاه مورد حملات پهپادهای کییف قرار گرفته است. اهداف شامل پایانه نفتی شهر و یک کشتی جنگی پهلوگرفته در طول مجمع بینالمللی اقتصادی سن پترزبورگ در ماه ژوئن بوده است.
در جنوب سن پترزبورگ، فرماندار منطقه پسکوف گفت که بیش از ۳۰ پهپاد در شب گذشته سرنگون شدهاند. او از خسارات جزئی و جراحات، از جمله به یک کارخانه در شهر ولیکیه لوکی گزارش داد.
منبع: رویترز