معاون رئیس شورای امنیت روسیه، روز شنبه در حاشیه مراسم وداع با سیدعلی خامنه‌ای، رهبر فقید ایران، در تهران با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، روز شنبه به ارزیابی مذاکرات در حال انجام بین ایالات متحده و ایران پرداخت و اظهار داشت که به موفقیت آن امیدوار است، اما از امکان «نتیجه‌ای متفاوت» نیز آگاه است.

مدودف در حال حاضر برای شرکت در مراسم وداع با سیدعلی خامنه‌ای، رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران، در تهران به سر می‌برد و با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، گفت‌و‌گو کرده است. او خاطرنشان کرد که ایران در زمان مسدود کردن تنگه هرمز قدرت خود را به نمایش گذاشت و تأکید کرد که آمریکا «دلیل جدی» برای حمله به این کشور خاورمیانه‌ای نداشته است.

علاوه بر این، مدودف تمام تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه را «غیرقانونی ... آنها تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی هستند» توصیف کرد.

منبع: تاس

برچسب ها: دیمیتری مدودف ، مذاکرات ایران و آمریکا
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