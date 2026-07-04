رئیس بیمارستان شهدای سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در حال حاضر ۱۱۰ نفر خدمات سرم تراپی دریافت کردهاند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - مهدی ابراهیمی رئیس بیمارستان صحرایی دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور در مصلی امام خمینی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر ۱۱۰ تخت بستری در بیمارستان صحرایی فعال داریم که قابلیت افزایش به ۱۵۰ تخت را نیز در این مجموعه درمانی دارا هستیم.

به گفته وی، در بیمارستان صحرایی مصلی امام خمینی ۲۰ تخت مراقبت‌های ویژه و ۳ تخت احیا در نظر گرفته شده است.

مهدی ابراهیمی ادامه داد: در حال حاضر ۱۱۰ نفر از عزاداران برای انجام اموری مانند سرم تراپی در بیمارستان صحرایی بستری هستند.

وی بیان کرد: مردم همکاری خوبی با مسئولان ستاد برگزاری مراسم و کادر درمان دارند و یک فرهنگ اربعین در مصلی امام خمینی جاری است.

مهدی ابراهیمی تصریح کرد: مردم برای شرکت در مراسم وداع مایعات به مقدار کافی بنوشند تا دچار کمبود آب و گرمازدگی نشوند.