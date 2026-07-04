باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون کشتی در پی دیسکالیفه شدن امیرمهدی سعیدینوا در مرحله نیمهنهایی رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در تایلند، با ارسال نامهای رسمی به اتحادیه جهانی کشتی، اعتراض خود را به این تصمیم اعلام کرد.
در دیدار مرحله نیمهنهایی وزن ۷۷ کیلوگرم رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در تایلند، امیرمهدی سعیدینوا، فرنگیکار کشورمان، در حالی که با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل باکدولت تورسینبک از قزاقستان به پیروزی رسیده بود، با رأی داوران دیسکالیفه شد و از صعود به دیدار فینال بازماند.
در پی این تصمیم، فدراسیون کشتی، ضمن ارسال شکایت رسمی و مکتوب به اتحادیه جهانی کشتی، در چندین تماس با رئیس شورای کشتی آسیا، خواستار بررسی این موضوع و برخورد جدی با داور این مسابقه شد.
لازم به ذکر است که فدراسیون، علاوه بر پیگیری این موضوع، با توجه به اینکه این کشتیگیر موجب کسر حداقل ۲۰ امتیاز تیمی و از دست رفتن یک مدال برای تیم شده است، با تشکیل کمیته انضباطی، برخوردی قاطع با وی خواهد کرد.