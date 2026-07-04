مدیران باشگاه پرسپولیس بعد از منتفی شدن اسکوچیچ به سراغ مربیان داخلی رفتند که گل محمدی و تارتار در بین گزینه‌ها دیده می‌شوند.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مدیران باشگاه پرسپولیس بعد از جدایی اوسمار تصمیم گرفتند که دراگان اسکوچیچ را به عنوان سرمربی جدید تیم خود انتخاب کنند و مذاکرات خوبی هم با این مربی در ترکیه داشتند و به توافقات نهایی نزدیک شده بودند و حتی برگه قرارداد را برای این مربی ارسال کردند،   اما در نهایت اختلافات مالی باعث شد که حضور اسکوچیچ در پرسپولیس منتفی شود.  

پیگیری‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که مدیران پرسپولیس بعد از منتفی شدن حضور  اسکوچیچ تمرکز خود را بر روی گزینه‌های داخلی معطوف کردند تا با یکی از مربیان برای هدایت تیمشان به توافق برسند.  

گفته می‌شود ۵ مربی داخلی جزو گزینه‌های هدایت تیم فوتبال پرسپولیس هستند که نام  یحیی گل محمدی، مهدی تارتار و مجتبی حسینی در بین گزینه‌های مدنظر  دیده می‌شود.  

یحیی گل محمدی که همیشه در بین گزینه‌های هدایت پرسپولیس  وجود دارد چند روز پیش به عنوان سرمربی دهوک عراق انتخاب شد، اما گفته می‌شود در قراردادش بندی وجود دارد که در صورت پیشنهاد بهتر می‌تواند قراردادش با تیم عراقی را فسخ کند.  

مهدی تارتار هم  در حالی جزو گزینه‌های هدایت پرسپولیس قرار گرفته است، که او هم چند روز پیش قراردادش با باشگاه گل گهر را تمدید کرد و باید دید وضعیت این مربی به چه صورت می‌شود.  

 مجتبی حسینی  که زمانی دستیار یحیی گل محمدی در پرسپولیس بود هم به عنوان یکی از اعضای احتمالی کادر فنی  سرخپوشان نام برده می‌شود.   در حال حاضر حسینی سرمربی تیم آلومینیوم اراک است.  

با توجه به اینکه  مجتبی حسینی به عنوان دستیار گل محمدی در پرسپولیس عملکرد خوبی داشته است، به خاطر همین مدیران پرسپولیس بر این باورند که حسینی در کنار گل‌محمدی ترکیب فنی قدرتمندی را روی نیمکت این تیم تشکیل دهد؛ مربی‌ای که در پیدا کردن استعداد‌ها و استفاده از جوان‌ها تبحر دارد و می‌تواند نقش مهمی در یک خانه تکانی اساسی در پرسپولیس داشته باشد.

البته شرایط همکاری مجتبی حسینی خیلی اهمیت دارد، چرا که  او طی سال‌های اخیر به عنوان سرمربی فعالیت کرده و هنوز مشخص نیست که آیا حاضر خواهد شد در قامت دستیار یا عضو کادر فنی، همکاری با گل‌محمدی در پرسپولیس را بپذیرد یا خیر!  

همچنین حضور پروژه انتخاب سرمربی خارجی برای پرسپولیس منتفی نشده است و باید دید مدیران سرخپوش این بار چه تصمیمی برای نیمکت فنی تیم خود می‌گیرند.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، یحیی گل محمدی
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