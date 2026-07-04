شرکت ملی انرژی کوبا اعلام کرد نقص فنی در پست برق ویکتوریا دِ خیرون در هاوانا روز جمعه باعث نوسانات قابل‌توجه در سیستم ملی انرژی و خاموشی ناگهانی دو واحد نیروگاهی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - حادثه روز ۳ ژوئیه در پست برق ویکتوریا دِ خیرون در هاوانا، باعث قطع گسترده برق در سراسر کوبا شد.

شرکت ملی انرژی کوبا در پیامی در تلگرام اعلام کرد: «ساعت ۲۰:۰۸ شب (۰۰:۰۸ به وقت گرینویچ) یک نقص فنی در پست برق ویکتوریا دِ خیرون در پایتخت کوبا باعث نوسانات قابل‌توجه در عملکرد سیستم ملی انرژی (SEN) و خاموشی ناگهانی واحد‌های نیروگاهی رنته-۳ و فلتون-۱ شد.»

در این بیانیه همچنین آمده است که واحد نیروگاهی فلتون-۱ «راه‌اندازی شده است: ۵۰ مگاوات تولید می‌کند و بار را افزایش می‌دهد. سیستم ملی انرژی با کمبود ظرفیت تولید مواجه است که منجر به قطع گسترده برق در سراسر کشور شده است.»

اوضاع در کوبا از اواخر ژانویه به شدت رو به وخامت گذاشت، پس از آنکه آمریکا محموله‌های سوخت به این جزیره را مسدود کرد. از ماه فوریه، واشنگتن چندین بسته تحریمی علیه این جمهوری کارائیبی اعمال کرده است که این جزیره را به سمت بحران سوق داده است.

دوره‌های قطع برق در این جمهوری افزایش یافته است. در بیشتر مناطق همه شهر‌های کشور از جمله هاوانا، برق تنها ۱ تا ۲ ساعت در روز وصل می‌شود و در بسیاری از مناطق قطع برق بیش از ۲ تا ۳ روز طول می‌کشد. مردم به طور فزاینده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به شرکت ملی برق مراجعه کرده و خواستار حل این مشکل می‌شوند. همچنین مشکلات جدی در تأمین گاز و آب در سراسر کوبا وجود دارد، زیرا پمپ‌ها بدون برق نمی‌توانند کار کنند. اوضاع با هوای به ویژه گرم که مشخصه فصل تابستان است، پیچیده‌تر شده است.

منبع: تاس

برچسب ها: قطعی برق ، کوبا
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