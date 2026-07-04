کیفرخواست پرونده رضا پهلوی فرزند شاه مخلوع صادر و پرونده با اتهامات متعدد امنیتی، تروریستی و سازمان‌یافته برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی دادستان تهران اظهار داشت: در پی اعلام جرم دادستانی کل کشور و دادستانی تهران و تشکیل پرونده در دادسرای ناحیه ۲۰ (ویژه امور بین‌الملل) تهران، تحقیقات قضایی گسترده و تخصصی پیرامون اقدامات متهم رضا پهلوی انجام شد و پس از تکمیل تحقیقات، اخذ گزارش‌های مراجع ذی‌صلاح، جمع‌آوری ادله و مستندات و انجام اقدامات قانونی، کیفرخواست پرونده مطابق قانون صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه صالح ارسال شد.

دادستان تهران با اشاره به گستره موضوع پرونده اظهار داشت: تحقیقات این پرونده ناظر بر مجموعه‌ای از اقدامات مجرمانه متهم طی سالیان اخیر، به‌ویژه در جریان اغتشاشات سالیان اخیر و نیز جنایات تروریستی دی‌ماه ۱۴۰۴ و همچنین اقدامات مرتبط با جنگ تحمیلی اخیر بوده و بر همین اساس، عناوین اتهامی متعدد در کیفرخواست مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس کیفرخواست صادره، اهم اتهامات انتسابی به ترتیب اهمیت و شدت عبارت است از:

۱- افساد فی‌الارض از طریق تشکیل، هدایت و فرماندهی گروه‌ها و شبکه‌های سازمان‌یافته با هدف برهم زدن امنیت کشور و اقدام علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران.

۲- هدایت، فرماندهی، آمریت و سازمان‌دهی اقدامات تروریستی و خشونت‌آمیز و تأمین مالی فعالیت‌های منتسب به گروه‌ها و شبکه‌های سازمان‌یافته.

۳- همکاری با دولت‌های متخاصم در زمان مخاصمه و ارتکاب جرائم علیه امنیت خارجی کشور.

۴- جاسوسی و همکاری اطلاعاتی و عملیاتی با سرویس‌های اطلاعاتی و نظامی بیگانه.

۵- تسبیب و آمریت در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، از جمله اتهامات مرتبط با قتل، صدمات بدنی عمدی و سایر جرائم ناشی از اقدامات خشونت‌آمیز موضوع پرونده.

۶- تسبیب و آمریت در تخریب گسترده اموال عمومی، دولتی، خصوصی و زیرساخت‌های کشور.

۷- تسبیب و آمریت در تصرف اماکن دولتی، سازمان‌دهی اقدامات خشونت‌آمیز، مسلح کردن گروه‌های مخالف و سایر اقدامات منتسب علیه امنیت عمومی.

۸- تحریک، تشویق و ترغیب به خشونت، شورش، جنگ، کشتار و اخلال در نظم و امنیت کشور.

۹- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران.

دادستان تهران در پایان با تأکید بر مسئولیت قانونی دادستانی در صیانت از حقوق عمومی و تعقیب جرائم علیه امنیت و منافع ملی تصریح کرد: دادستانی تهران به عنوان مدعی‌العموم، در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، هیچ‌گونه مصونیتی برای مرتکبان جرائم علیه امنیت، تمامیت ارضی، جان و مال شهروندان ایرانی قائل نیست و هر شخصی که در هر نقطه‌ای از جهان در طراحی، هدایت، سازمان‌دهی، فرماندهی، تأمین مالی، پشتیبانی یا ارتکاب جرائم علیه جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران نقش داشته باشد، در صورت وجود صلاحیت قانونی و ادله لازم، تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت. دستگاه قضایی با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی، ملی و بین‌المللی، شناسایی، تعقیب و پیگیری قضایی مرتکبان این قبیل جرائم را تا حصول نتیجه نهایی با قاطعیت دنبال خواهد کرد و هیچ‌یک از متهمان این‌گونه جرائم، صرف‌نظر از محل اقامت، تابعیت یا جایگاه سیاسی آنان، از تعقیب و پاسخگویی در برابر قانون مصون نخواهد بود.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه

برچسب ها: رضا پهلوی ، کیفرخواست
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
سردار دلها
۱۲:۵۷ ۱۳ تير ۱۴۰۵
احسنت
۴
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۱۳ تير ۱۴۰۵
در اروپا از طریق اینترپل پیگیری کنید حتماً تحویل داده خواهد شد
۵
۵
پاسخ دادن
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