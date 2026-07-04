باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد امت، با برپایی موکب عزاداری در بلوار غربی استادیوم آزادی، آماده خدمترسانی به عزاداران و شرکتکنندگان خواهد بود.
در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی و تجلیل از مقام والای قائد امت، فدراسیون کشتی با استقرار موکب در بلوار غربی استادیوم آزادی روبه روی پارکینگ شماره ۵، از فردا و به مدت ۲ روز آماده ارائه خدمات به مراجعین و شرکتکنندگان در مراسم تشییع خواهد بود.
فدراسیون کشتی ضمن اعلام آمادگی کامل برای خدمترسانی در این ایام، از تمامی اعضای جامعه ورزش، ورزشکاران و خانواده بزرگ کشتی دعوت میکند تا با حضور در این مراسم، در سوگ قائد امت شریک شوند.