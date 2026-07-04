معاون سپاه از تشکیل ۱۱ کمیته تخصصی برای ساماندهی حضور مردم سیستان و بلوچستان در مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی ثمره حسینی از تدارک گسترده برای حضور مردم استان در آیین بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده، حدود ۱۵۰ هزار نفر از مردم استان بهصورت متمرکز و غیرمتمرکز در این مراسم حضور خواهند یافت و برای ساماندهی این جمعیت، برنامهریزیهای اجرایی و پشتیبانی در بخشهای مختلف انجام شده است.
معاون هماهنگکننده سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: از مجموع جمعیت پیشبینیشده، ۱۲ هزار نفر در قالب کاروانهای سازمانیافته به محل برگزاری مراسم اعزام خواهند شد و برای حدود هشت هزار نفر نیز خدمات اسکان و تغذیه تدارک دیده شده است.
وی از استقرار ۱۵۰ نفر از خادمان سیستان و بلوچستان در مشهد مقدس خبر داد و افزود: این نیروها از چند روز گذشته فعالیت خود را برای آمادهسازی محلهای اسکان، تجهیز فضاهای خدماتی و فراهم کردن امکانات مورد نیاز زائران آغاز کردهاند تا خدماترسانی به بهترین شکل انجام شود.
معاون هماهنگکننده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان ادامه داد: با توجه به احتمال اعمال محدودیت در تردد خودروهای سنگین، بخشی از تجهیزات، امکانات پشتیبانی و اقلام مورد نیاز پیش از اجرای محدودیتها به مشهد منتقل خواهد شد تا روند خدمترسانی بدون وقفه ادامه یابد.
سردار ثمره حسینی با اشاره به برنامهریزی گسترده برای مدیریت این ماموریت، از تشکیل کمیتههای تخصصی در حوزههای حملونقل، اسکان، تغذیه، پشتیبانی، مواکب، انتظامات، رسانه، فرهنگی و هنری، ثبتنام، سوخت، علما و طوایف و همچنین جاماندگان خبر داد.
وی گفت: هر یک از این کمیتهها ماموریت مشخصی برای هماهنگی و اجرای برنامهها بر عهده دارند تا حضور زائران استان در این مراسم با نظم، امنیت و آرامش کامل انجام شود.
معاون هماهنگکننده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان درباره زمان اعزام کاروانها نیز اظهار کرد: حرکت کاروانهای شهرستانهای جنوبی استان از ۱۵ تیرماه آغاز خواهد شد و کاروانهای زاهدان و منطقه سیستان نیز از بعدازظهر یا بامداد ۱۶ تیرماه به سمت مشهد مقدس اعزام میشوند تا پیش از آغاز رسمی مراسم در محلهای تعیینشده مستقر شوند.
سردار ثمره حسینی در پایان از مردم سیستان و بلوچستان مقیم مشهد مقدس دعوت کرد با پوشش محلی و لباسهای سنتی در آیین تشییع رهبر شهید حضور یابند و افزود: حضور مردم استان با نمادهای فرهنگی و پوشش بومی، جلوهای از هویت، وحدت و فرهنگ غنی سیستان و بلوچستان را در این مراسم تاریخی به نمایش خواهد گذاشت.
منبع سپاه سلمان سیستان و بلوچستان