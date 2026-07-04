باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۸، فاطمه تنهایی، شهردار منطقه ۸، با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده این منطقه برای میزبانی از زائران آیین بدرقه امام شهید اظهار کرد: منطقه ۸ به عنوان میزبان مردم شریف استان سمنان، ظرفیت اسکان ۶۰ هزار نفر را پیش‌بینی کرده و همکاران شهرداری بیش از دو هفته است که به‌صورت شبانه‌روزی در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای خدمت‌رسانی به زائران هستند.

وی با تشریح ساختار سه‌لایه اسکان زائران گفت: در لایه نخست، ۱۲ پردیس اسکان با ظرفیت هزار تا سه هزار نفر برای پذیرایی از ۳۰ هزار زائر تجهیز و آماده شده است.

تنهایی ادامه داد: برای ۳۰ هزار نفر دیگر نیز ظرفیت اسکان در مدارس و مساجد دارای گنجایش بیش از ۵۰۰ نفر پیش‌بینی شده تا امکان استقرار مناسب زائران فراهم باشد.

شهردار منطقه ۸ با اشاره به پیش‌بینی ظرفیت پشتیبان افزود: در لایه سوم نیز سرا‌های محلات آماده‌سازی شده‌اند تا در صورت افزایش تعداد زائران و حضور بیش از ظرفیت پیش‌بینی‌شده، خدمات اسکان بدون وقفه ادامه یابد و هیچ زائری بدون محل استقرار نماند.

وی همچنین با اشاره به آماده‌سازی مسیر آیین تشییع گفت: حدود سه کیلومتر از مسیر تشییع در محدوده منطقه ۸، از زیر پل خاقانی در خیابان دماوند، قرار دارد و طی روز‌های گذشته تمامی موانع فیزیکی موجود در این مسیر جمع‌آوری شده است تا شرایط برای برگزاری هرچه منظم‌تر مراسم و تردد روان زائران فراهم شود.

تنهایی در پایان تأکید کرد: تمامی ظرفیت‌های اجرایی، خدمات شهری، حمل‌ونقل و پشتیبانی شهرداری منطقه ۸ برای میزبانی شایسته از زائران بسیج شده است تا این منطقه بتواند نقش خود را در برگزاری باشکوه آیین بدرقه امام شهید به بهترین شکل ایفا کند.