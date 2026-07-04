باشگاه خبرنگاران جوان - محمداسلم کریمزایی اظهار کرد: مردم شهرستان سرباز همواره در صحنههای مهم انقلاب اسلامی حضوری پررنگ و اثرگذار داشتهاند و این بار نیز با حضور در آیین وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب، ولایت و شهدای والامقام به نمایش خواهند گذاشت.
وی افزود: با برنامهریزی انجام شده از سوی فرمانداری شهرستان، ناحیه مقاومت بسیج، کمیته مردمی جنگ و همکاری سایر دستگاههای اجرایی، زمینه حضور اقشار مختلف مردم در این مراسم فراهم شده تا علاقهمندان بتوانند در فضایی منظم و با هماهنگی کامل در این آیین معنوی شرکت کنند.
فرماندار سرباز بیان کرد: بر اساس هماهنگیهای صورت گرفته، تاکنون سه دستگاه اتوبوس برای اعزام زائران اختصاص یافته که یک دستگاه ویژه بانوان و دو دستگاه ویژه آقایان است. همچنین حدود ۱۰۰ دستگاه خودروی شخصی نیز آمادگی خود را برای همراهی با این کاروان اعلام کردهاند.
وی ادامه داد: برای افرادی که قصد دارند با خودروی شخصی در این سفر حضور یابند نیز تمهیدات لازم در زمینه هماهنگی، پشتیبانی و خدمات مورد نیاز پیشبینی شده تا سفر با نظم، امنیت و آرامش بیشتری انجام شود.
کریمزایی با دعوت از مردم ولایتمدار، انقلابی و شهیدپرور شهرستان سرباز برای حضور در این مراسم، گفت: کاروانهای اعزامی روز دوشنبه ۱۵ تیرماه به مقصد مشهد مقدس حرکت خواهند کرد و علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام، هماهنگی و اطلاع از ساعت دقیق حرکت به فرمانداری شهرستان، ناحیه مقاومت بسیج یا شهرداری شهر سرباز مراجعه کنند.
وی خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم در چنین مراسمهایی، جلوهای از وحدت، همبستگی و پایبندی ملت ایران به ارزشهای انقلاب اسلامی است و پیام روشنی از انسجام ملی و پاسداشت راه شهدا و بزرگان انقلاب را به نمایش میگذارد.
فرماندار سرباز اظهار امیدواری کرد با مشارکت گسترده مردم، کاروان اعزامی این شهرستان حضوری باشکوه در آیین وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی داشته باشد و این سفر معنوی به فرصتی برای تجدید میثاق با آرمانهای والای انقلاب اسلامی و تقویت روحیه همدلی و همبستگی میان مردم تبدیل شود
منبع فرمانداری سرباز