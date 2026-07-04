باشگاه خبرنگاران جوان - خون پاک رهبر، شعلهای است که هرگز خاموش نمیشود و مردم انقلابی و همیشه در صحنه کشورمان برای ادای احترام به آقای شهید ایران از هیچ تلاشی فروگذار نکنند. شهردیباج از توابع شهرستان دامغان استان سمنان، در شبهای اقتدار و مقاومت و به بهانه وداع با پیکر پاک و مطهر آقای شهید ایران، با اشک و اندوه ارادت و دلبستگی خود را به این عالم مجاهد نشان دادند.
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منبع: شهروندخبرنگار - سمنان
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