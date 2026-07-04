رئیس شورای مشورتی سیاست خارجی تایلند در دیدار با وزیر امور خارجه مراتب همدردی و همبستگی پادشاه و نخست وزیر و دولت و مردم این کشور با دولت و مردم ایران را ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان «پامران پری پامیدا توکارا» رئیس شورای مشورتی سیاست خارجی تایلند که به نمایندگی از پادشاه و دولت این کشور برای شرکت در مراسم ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است، شامگاه جمعه‌ ۱۲ تیر ماه با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه دیدار کرد.

این مقام ارشد تایلندی با ابلاغ مراتب همدردی و همبستگی پادشاه و نخست وزیر و دولت و مردم این کشور با دولت و مردم ایران، شهادت رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی که مورد احترام آحاد ملت بود، همچنین شهادت جمعی از مقامات و مردم ایران در جریان جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی را تسلیت گفت.

وزیر امور خارجه هم با تقدیر از حضور فرستاده ویژه تایلند در مراسم ادای احترام به مقام رفیع رهبر شهید انقلاب اسلامی، از پیام‌های همدری و ابراز همبستگی پادشاه، دولت و مردم تایلند با دولت و مردم ایران قدردانی کرد.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، امام شهید
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