رئیس جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر استقرار نیروهای امدادی در مسیر برگزاری مراسم بدرقه باشکوه رهبر شهید، گفت: همه ظرفیت‌های جمعیت برای تأمین امنیت خاطر عزاداران به کار گرفته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیرحسین کولیوند با اشاره به حضور گسترده نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در مراسم بدرقه باشکوه رهبر شهید، خاطرنشان کرد: امروز هر نقطه از مسیر برگزاری این مراسم به محلی برای خدمت‌رسانی تبدیل شده و امدادگران، نجاتگران، پزشکان، پرستاران و داوطلبان با همه توان در کنار مردم حضور دارند.

وی افزود: به همه نیروهای عملیاتی تأکید شده که مأموریت امروز، فراتر از یک عملیات امدادی است. مهمترین مسئولیت ما ایجاد امنیت خاطر برای مردم و توجه ویژه به سالمندان، کودکان، بیماران و همه افرادی است که برای حضور در این اجتماع عظیم به میدان آمده‌اند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: در کنار استقرار تیم‌های امدادی و درمانی، امکانات اسکان اضطراری، تأمین آب آشامیدنی، توزیع اقلام ضروری و پشتیبانی تغذیه‌ای نیز با برنامه‌ریزی دقیق پیش‌بینی شده است تا عزاداران بتوانند با آرامش در این مراسم حضور داشته باشند.

کولیوند با بیان اینکه اقتدار هلال‌احمر فقط به تجهیزات و امکانات محدود نمی‌شود، گفت: سرمایه اصلی این جمعیت، امدادگران و داوطلبانی هستند که با روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و انسان‌دوستی، بی‌وقفه برای آسایش مردم تلاش می‌کنند.

وی تاکید کرد: پیام امدادگران هلال‌احمر به مردم روشن است؛ تا آخرین لحظه در کنار شما خواهیم بود و خدمت به مردم را بزرگ‌ترین افتخار و مسئولیت خود می‌دانیم.

منبع: هلال احمر

برچسب ها: نیروهای امدادی ، هلال احمر
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