باشگاه خبرنگاران جوان - محسن پاکنژاد رهبر شهید انقلاب اسلامی را نماد «نفس مطمئنه» و مظهر هدایتگری توصیف کرد و با اشاره به اینکه جهان نظارهگر پایبندی ایشان به اصول تدوینشده بود، افزود: بسیاری سخن گفتند، اما ایشان با فدا کردن جان خود در راه باورها، به جهانیان ثابت کردند که یک رهبر حقیقی وقتی در دل مردم جای دارد، چگونه برای حفظ اصول خود ایستادگی میکند.
وی با اشاره به اینکه ایام وداع و تشییع، روزهایی است که مردم و کاروانهای بینالمللی برای ادای احترام در راه ایران گام برمیدارند، تاکید کرد: وزارت نفت همه توان خود را برای تسهیل امور مردم به کار گرفته است.
وزیر نفت در خصوص تمهیدات عملیاتی اظهار داشت: در راستای خدمترسانی به زائران و هموطنانی که در مراسم وداع حضور مییابند، تأمین پایدار سوخت در اولویت اصلی قرار دارد. ذخایر ویژهای در نظر گرفته شده و ایستگاههای سیار عرضه سوخت در مسیرهای اصلی و شهرهای بزرگ مستقر شدهاند تا هیچ دغدغهای برای مردم ایجاد نشود.
وی با اشاره به حجم عظیم جمعیت در شهر تهران و مشهد، تصریحکرد: صنعت نفت در کنار سایر دستگاههای اجرایی، در حوزههای حملونقل و تدارکات و همچنین با برپایی موکبهای خدماتی، بهصورت سازمانیافته در حال فعالیت است تا حضور پررنگ مردم و مهمانان خارجی در این ایام با بهترین کیفیت مدیریت شود.
توسعه همکاریهای دیپلماتیک در سایه مواضع مشترک
پاکنژاد به پیوند میان مواضع سیاسی و همکاریهای اقتصادی اشاره کرد و با اشاره به دیدار اخیر خود با وزیر امور خارجه نیکاراگوئه، ادامهداد: ایران و نیکاراگوئه در مواضع جهانی خود همخوانی بسیاری دارند؛ به طوری که نیکاراگوئه همواره در طول دوران جنگ، از جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده است.
وزیر نفت گفت: در ادامه این مسیر همکاری، گفتوگوهای تخصصی در حوزه انرژی و تجارت فرآوردههای نفتی آغاز شده است. مقرر گردیده کارگروههای تخصصی دو کشور نشستهای مستمری را برگزار کنند تا خروجیهای ملموس و توسعهای در زمینه تامین نیازمندیهای انرژی، به عنوان امضای همکاریهای این ۲ کشور دوست و برادر، به ثبت برسد.