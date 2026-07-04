رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران از آسیب شدید ناشی از اصابت گلوله به ستون فقرات خرس قهوه‌ای زخمی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا ابراهیمی رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران، گفت: با توجه به اهمیت حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی سازمان، تیم دامپزشکی سازمان حفاظت محیط زیست برای انجام بررسی‌ها و ارزیابی‌های تخصصی وضعیت این خرس قهوه‌ای در مرکز درمان، تیمار و بازتوانی حیات‌وحش سمسکنده حضور یافت و تمامی معاینات و ارزیابی‌های تخصصی با همکاری دامپزشکان سازمان و اداره‌کل انجام شد.

او افزود: نتایج بررسی‌ها و ارزیابی‌های تخصصی نشان داد این خرس نر که سن آن حدود ۱۸ تا ۲۰ سال برآورد می‌شود، بر اثر اصابت گلوله دچار آسیب شدید در ناحیه ستون مهره‌ها و نخاع شده و به همین دلیل توانایی استفاده از هر دو اندام حرکتی عقب خود را از دست داده است.

ابراهیمی گفت:همچنین به علت بی‌حرکتی طولانی‌مدت، زخم‌های مزمن و عفونی گسترده‌ای در ناحیه خلفی بدن ایجاد شده و بر اثر کاهش جریان خون، بخشی از انگشتان هر دو پای عقب به‌صورت خودبه‌خودی جدا شده است. علاوه بر این، آثار ضربه و عفونت در ناحیه سر نیز مشاهده شد.

او افزود:در جریان این بررسی‌ها، نمونه‌های خون برای انجام آزمایش شمارش کامل سلول‌های خونی (CBC) و آزمایش‌های بیوشیمیایی اخذ شد. همچنین تصاویر رادیولوژی وجود حدود ۲۰ ساچمه در بخش‌های مختلف بدن را نشان داد و مشخص شد دو ساچمه در ناحیه بین مهره‌های L۲-L۳ و L۵-L۶ قرار دارند که به احتمال بسیار زیاد موجب آسیب نخاعی و فلج اندام‌های حرکتی عقب شده‌اند. بررسی تخصصی تصاویر رادیولوژی نیز توسط متخصص رادیولوژی دامپزشکی انجام و یافته‌های تشخیصی مورد تأیید قرار گرفت.

ابراهی گفت:در ادامه این رویداد، تیم تخصصی دامپزشکی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن بررسی نتایج معاینات بالینی، آزمایش‌های تخصصی و تصاویر رادیولوژی، بر تداوم درمان‌های حمایتی، کنترل درد، درمان زخم‌ها، پیشگیری از عفونت‌های ثانویه و پایش مستمر وضعیت عمومی حیوان تأکید کرد و برنامه درمانی خرس بر اساس یافته‌های تخصصی برای ادامه مراقبت‌ها در مرکز درمان، تیمار و بازتوانی حیات‌وحش سمسکنده به‌روزرسانی شد.

علیرضا ابراهیمی گفت: با وجود انجام تمامی اقدامات درمانی و حمایتی و بهره‌گیری از توان تخصصی دامپزشکان سازمان حفاظت محیط زیست و اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران، با توجه به یافته‌های بالینی، نتایج تصویربرداری و ارزیابی‌های تخصصی، احتمال بازگشت عملکرد اندام‌های حرکتی عقب و بهبودی کامل این خرس بسیار ضعیف ارزیابی شده است. با این حال، اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های تخصصی، روند درمان و مراقبت از این گونه ارزشمند را تا تثبیت شرایط حیوان ادامه خواهد داد و همزمان، شناسایی و برخورد قانونی با عامل یا عاملان این تیراندازی غیرمجاز با جدیت در دستور کار قرار دارد.

منبع:روابط عمومی اداره کل محیط زیست مازندران

برچسب ها: خرس قهوه ای ، محیط زیست مازندران
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