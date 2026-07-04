سرمربی مورد نظر پرسپولیس در مورد عدم توافق با این باشگاه پیامی در فضای مجازی منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دارگان اسکوچیچ که در روز‌های اخیر با پرسپولیسی‌ها توافق کرده بود مدعی شد این باشگاه برای امضای قرارداد عزم جدی نداشت.



اسکوچیچ نوشت:

تلاش‌ها برای ممانعت از بازگشت من و انتشار دروغ درباره‌ی نحوه‌ی جدایی‌ام از ایران، مرا ضعیف نکرد؛ بلکه ترسِ کسانی را که پشت صحنه فعالیت می‌کنند، برملا ساخت. نحوه‌ی مدیریت مذاکرات توسط باشگاه، تنها عدم جدیت آنها را تایید کرد و به من انگیزه‌ی بیشتری برای حرکت به جلو داد.

برای جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم، من هرگز درخواست هیچ تغییری در توافق اولیه‌مان نداشتم. برعکس، با نگرانی‌های باشگاه همدلی کردم و در تمام طول مذاکرات انعطاف‌پذیر باقی ماندم.



ممنونم از هوادارانی که حامی من هستند و فراتر از شغل من، شخصیت واقعی‌ام را می‌بینند. شما می‌دانید که من چه چیزی را پشت سر گذاشتم و می‌دانید در آینده چه توانایی‌هایی دارم!