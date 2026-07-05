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باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ونزوئلا اعلام کرد شمار جانباختگان زمینلرزه شدید این کشور به ۲ هزار و ۹۵۴ نفر افزایش یافته است.
بر اساس گزارش این وزارتخانه، آمار کشتهشدگان فقط طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۳۰۰ نفر افزایش یافته است.
همچنین شمار مجروحان این زمینلرزه به ۱۶ هزار و ۵۹۲ نفر رسیده است؛ در حالی که این رقم روز جمعه ۱۲ هزار و ۶۶۶ نفر اعلام شده بود.
طبق گزارش سازمان زمینشناسی ایالات متحده، در ۲۴ ژوئن (چهارشنبه، سوم تیر) دو زلزله به بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ ریشتر، این کشور آمریکای جنوبی را با فاصله ۳۹ ثانیه لرزاند.
گفته شده که پس از این زمینلرزه، ۸۹۰ پسلرزه در ونزوئلا رخ داده است.
منبع: بریکینگ نیوز