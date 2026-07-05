باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارشها حاکی از آن است که اوکراین حمله پهپادی گستردهای را علیه سنپترزبورگ و مناطق اطراف آن انجام داده و تأسیسات نفتی و زیرساختهای بندری این منطقه را هدف قرار داده است.
در عین حال، گفته شده این حمله تلفات جانی نداشته و پیامدهای آن مدیریت شده است.
در ادامه، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین گفت که نیروهای این کشور زیرساختهای نفتی روسیه و همچنین پایگاه دریایی «کرونشتات» را هدف قرار دادهاند و این پایگاه را «یک هدف نظامی مهم» خواند.
به گفته مقامهای روس، این حمله که در فاصله حدود ۹۰۰ کیلومتری از مناطق تحت کنترل اوکراین انجام شد، موجب اختلال گسترده در منطقه شد. فرودگاه پولکوو بهطور موقت فعالیت خود را متوقف کرد و دسترسی به اینترنت تلفن همراه نیز برای مقابله با هدایت پهپادها محدود شد.
وزارت دفاع روسیه هشدار داد حملات اوکراین به اهداف غیرنظامی «بیپاسخ نخواهد ماند» و گفت که پدافند این کشور بیش از ۵۰۰ هدف هوایی، شامل پهپادها و ۱۰ فروند موشک «فلامینگو» را رهگیری و منهدم کرده است.
منبع: گاردین