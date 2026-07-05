باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

کوچک‌ترین سربازانِ مکتب ولایت هم آمدند + فیلم

امروز کودکان و نوجوانان همراه پدر و مادران خود در مراسم وداع با رهبر شهید حضور یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز کودکان و نوجوانان نیز برای وداع با رهبر شهید ایران حضور یافتند؛ نسلی که امام خامنه‌ای را دید، درس‌آموز مکتبش شد.

 

مطالب مرتبط
کوچک‌ترین سربازانِ مکتب ولایت هم آمدند + فیلم
young journalists club

بازتاب جهانی مراسم وداع با رهبر شهید؛ رسانه‌های بین‌المللی از حضور میلیونی مردم ایران نوشتند + فیلم

کوچک‌ترین سربازانِ مکتب ولایت هم آمدند + فیلم
young journalists club

دست خداست بر سر ما، فرزند علی است رهبر ما + فیلم

کوچک‌ترین سربازانِ مکتب ولایت هم آمدند + فیلم
young journalists club

توصیه‌های ضروری رئیس جمعیت هلال احمر به زائران جهت حضور در مراسم تشییع رهبر شهید + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بوسه پدر زهرای ۱۴ ماهه بر تابوت دختر شهیدش در مسجد جمکران + فیلم
۵۱۵۶

بوسه پدر زهرای ۱۴ ماهه بر تابوت دختر شهیدش در مسجد جمکران + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
آماده سازی نجف برای استقبال از پیکر قائد شهید + فیلم
۱۲۲۶

آماده سازی نجف برای استقبال از پیکر قائد شهید + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
موج دلدادگی مردم قم در بدرقه پیکر رهبر شهید + فیلم
۹۱۸

موج دلدادگی مردم قم در بدرقه پیکر رهبر شهید + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
حضور گسترده مردم قم در مراسم تشییع رهبر شهید و خانواده ایشان + فیلم
۴۳۸

حضور گسترده مردم قم در مراسم تشییع رهبر شهید و خانواده ایشان + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
انتظار عراقی‌ها برای وداع با قائد شهید امت + فیلم
۳۶۸

انتظار عراقی‌ها برای وداع با قائد شهید امت + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha