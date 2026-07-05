\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u0648 \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0646\u06cc\u0632 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0648\u062f\u0627\u0639 \u0628\u0627 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0646\u062f\u061b \u0646\u0633\u0644\u06cc \u06a9\u0647 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062e\u0627\u0645\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0631\u0627 \u062f\u06cc\u062f\u060c \u062f\u0631\u0633\u200c\u0622\u0645\u0648\u0632 \u0645\u06a9\u062a\u0628\u0634 \u0634\u062f.\n\u00a0\n