مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان از پشتیبانی عملیات امدادرسانی در پی حادثه سقوط دو کودک در یک حلقه چاه در روستای درم شوکی شهرستان مهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سجادی مدیرعامل هلال احمر استان اظهار کرد:، در پی اعلام حادثه سقوط دو کودک در یک حلقه چاه واقع در کیلومتر ۱۰ محور مهرستان – هیدوچ روستای درم شوکی از سوی آتش‌نشانی به شعبه هلال احمر شهرستان ، بلافاصله تیم امدادی جمعیت هلال احمر برای پشتیبانی از عملیات به محل حادثه اعزام شد.

سیدمحمدمهدی سجادی افزود: در این حادثه دو کودک دچار حادثه شدند که متأسفانه یک کودک ۴ ساله جان خود را از دست داد و یک کودک ۸ ساله نیز مصدوم شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان ادامه داد: عملیات پشتیبانی امدادی با حضور ۶ نفر از نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر انجام و عملیات در ساعت ۲۰:۱۴ به پایان رسید.

منبع  جمعیت هلال احمر استان 

برچسب ها: سقوط چاه ، هلال احمر
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