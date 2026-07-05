مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان از پشتیبانی عملیات امدادرسانی در پی حادثه سقوط دو کودک در یک حلقه چاه در روستای درم شوکی شهرستان مهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سجادی مدیرعامل هلال احمر استان اظهار کرد:، در پی اعلام حادثه سقوط دو کودک در یک حلقه چاه واقع در کیلومتر ۱۰ محور مهرستان – هیدوچ روستای درم شوکی از سوی آتش‌نشانی به شعبه هلال احمر شهرستان ، بلافاصله تیم امدادی جمعیت هلال احمر برای پشتیبانی از عملیات به محل حادثه اعزام شد.

سیدمحمدمهدی سجادی افزود: در این حادثه دو کودک دچار حادثه شدند که متأسفانه یک کودک ۴ ساله جان خود را از دست داد و یک کودک ۸ ساله نیز مصدوم شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان ادامه داد: عملیات پشتیبانی امدادی با حضور ۶ نفر از نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر انجام و عملیات در ساعت ۲۰:۱۴ به پایان رسید.

منبع جمعیت هلال احمر استان