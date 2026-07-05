تیم ملی فوتبال فرانسه با تک گل کیلیان امباپه مقابل پاراگوئه سختکوش به برتری رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ تیم‌های ملی فوتبال پاراگوئه و فرانسه در ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد به مصاف هم رفتند.

نیمه اول علی رغم حملات فرانسه گلی درپی نداشت و خط دفاعی پاراگوئه به خوبی در مقابل حملات خروس ها مقاومت کرد.

در نیمه دوم فشار فرانسوی ها بیشتر شد و بالاخره در دقیقه ۶۷ داور با بازبینی صحنه برخورد دیگو گومز با دزیره دوئه را پنالتی تشخیص داد.

در دقیقه ۷۰ کیلیان امباپه از روی نقطه پنالتی دروازه پاراگوئه را باز کرد.

امباپه با گلی که مقابل پاراگوئه زد در جدول گلزنان با ۷ گل در کنار لیونل مسی قرار گرفت. 

این بازی درنهایت با تک گل امباپه به پایان رسید و فرانسه راهی مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی شد.

فرانسه پنجشنبه ۱۸ تیر در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف مراکش خواهد رفت.

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برچسب ها: جام جهانی ، فرانسه ، پاراگوئه
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۰ ۱۴ تير ۱۴۰۵
لعنت به پاراگوئه ضد فوتبال ، خداروشکر حذف شد
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