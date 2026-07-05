بازی تیم‌های ملی برزیل و نروژ در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی امشب در ورزشگاه نیوجرسی برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی  برزیل در یکی از جذاب‌ترین  بازی‌های مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، امشب (یکشنبه) ۱۴ تیر از ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه مت‌لایف نیوجرسی برابر  تیم ملی نروژ  صف آرایی می‌کند.  

این ۲ تیم در شرایطی به مصاف یکدیگر می‌روند که تیم ملی برزیل با عبور از سد تیم ملی ژاپن راهی مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی شد. از آن طرف، تیم ملی نروژ با برتری برابر تیم ساحل عاج روانه  مرحله حذفی شد.  

 شاگردان کارلو آنچلوتی به دنبال بردن تیم نروژ هستند تا به رقبای خود نشان بدهند که همچنان   مدعی قهرمانی  هستند و علاوه بر این،   یک گام دیگر برای رسیدن به ششمین قهرمانی خود در جام جهانی نزدیک شوند.  

کارلو آنچلوتی با استفاده از بازیکنانی مانند وینیسیوس جونیور و متئوس کونیا، خط حمله قدرتمندی دارد که می‌تواند هر دفاعی را  به دردسر بیاندازد. همچنین اندریک، مهاجم ۱۹ ساله برزیل، که یکی از گزینه‌های آنچلوتی برای این دیدار است، با اعتمادبه‌نفس بالا اعلام کرده که برای این چالش آماده است و هرگونه اضطراب را رد کرده است.   

در آن طرف، تیم ملی نروژ  با عبور از سد تیم برزیل  می‌خواهد شگفتی دیگری را در جام جهانی خلق کند، اما کار سختی جلوی پرافتخارترین تیم جام جهانی پیش رو دارد.  

ارلینگ هالند با ۵ گل زده در رقابت‌های جام جهانی، یکی از بهترین گلزنان این دوره از مسابقات است و با انگیزه‌ای مضاعف به دنبال افزایش آمار گل‌های خود است. او با سرعت و قدرت بدنی فوق‌العاده خود، می‌تواند در هر لحظه خطرناک باشد و خط دفاعی برزیل را به چالش بکشد.  

مصدومیت رافینیا، یکی از مهره‌های کلیدی برزیل، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد هجومی این تیم داشته باشد. او که در جریان مسابقه مقابل هائیتی دچار مصدومیت شد، این دیدار را نیز از دست داده است.  

تقابل ارلینگ هالند و  وینیسیوس جونیور  در این بازی جذاب و دیدنی خواهد بود.  

نکته جالب اینکه برزیل در تاریخ چهار دیدار خود برابر نروژ، هرگز موفق به پیروزی نشده و دو تساوی و دو شکست را تجربه کرده است.

برنده این دیدار در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف برنده دیدار اکوادور و مکزیک خواهد رفت.

برچسب ها: تیم ملی برزیل ، تیم ملی نروژ ، جام جهانی ۲۰۲۶
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۱ ۱۴ تير ۱۴۰۵
برزیل قهرمان جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۳ ۱۴ تير ۱۴۰۵
نروژ برنده بازی و قهرمان جام مراکش خواهد بود 14
۵
۲
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Iran (Islamic Republic of)
سید
۰۹:۲۵ ۱۴ تير ۱۴۰۵
برزیلته خوزستان
۲
۳
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