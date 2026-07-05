سخنگوی باشگاه پرسپولیس به پیشنهاد نجومی تیم الشمال قطر برای جذب اوستون اورونوف واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اوستون اورونوف ستاره ازبکستانی پرسپولیس مورد توجه باشگاه الشمال قطر قرار گرفته است و شنیده می‌شود این باشگاه قطری پیشنهاد نجومی ۴ میلیون دلار بابت رضایت نامه این بازیکن ارائه کرده است.

علی بازگشا سخنگوی باشگاه پرسپولیس درباره این مطلب در گفت‌و‌گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: اینکه پیشنهادی از باشگاه الشمال آمده یا نیامده بی اطلاع هستم، اما ما می‌خواهیم اورونوف و سرگیف را حفظ کنیم.

اوستون اورونوف ستاره ازبکستان که امیدوار بود با درخشش در جام جهانی بتواند مورد توجه باشگاه‌های اروپایی قرار بگیرد، ما این بازیکن نتوانست انتظارات را برآورده کند و عملکرد خوبی نداشت و او همراه با ازبکستان با شکست‌های سنگین وداع زودهنگامی با جام جهانی داشتند.