 رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین استان قم،فراخوان اتحادیه صنف لوازم یدکی قم برای خدمت‌ رسانی در مراسم تشییع رهبر شهید را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین استان قم، با صدور فراخوانی از تمامی اعضای این صنف، نمایندگی‌های مجاز ایران‌خودرو، سایپا و شرکت‌های دیزل تابعه، برای خدمت‌رسانی ویژه به زائران و سوگواران مراسم تشییع رهبر عظیم‌الشأن دعوت بعمل آورد.

دربخشی از متن این فراخوان خطاب به متصدیان واحدهای صنفی آمده است باتوجه به میزبانی استان قم ازخیل عظیم زائران وعزاداران در روزهای یکشنبه ودوشنبه،۱۵و۱۶تیرماه ۱۴۰۵شایسته است تمامی واحدهای صنفی مرتبط با رویکرد مسئولیت‌پذیری اجتماعی و با هدف تسهیل تردد وارائه خدمات فنی مطلوب، آمادگی کامل خود را برای خدمت‌رسانی به میهمانان حفظ نمایند.

وی افزودانتظار می‌رود همکاران گرامی ضمن رعایت دقیق اصول تکریم زائران و حفظ کیفیت مطلوب خدمات، جلوه‌ای ماندگار ازمیهمان‌نوازی وهمدلی اصناف استان قم رابه نمایش بگذارند.

خانی درپایان باتأکید برپیشگامی جامعه اصناف دربرهه‌های حساس ملی و مذهبی تصریح کرد اصناف قم همواره مدافع ارزش‌های والای میهن اسلامی بوده‌اند ودراین مناسبت جانسوز نیز تمام توان خود رابرای میزبانی شایسته از زائران بکار خواهندبست.

وی همچنین اعلام کردموکب تخصصی اتاق اصناف مستقر در ورودی شهر قم (محدوده ۷۲ تن) آماده خدمت‌رسانی به همشهریان وزائران گرامی است. متقاضیان وهمکاران می‌توانند جهت هماهنگی باشماره تماس ۰۹۳۶۱۵۸۰۴۶۰ باما ارتباط برقرارنمایند.

منبع:اتاق اصناف قم