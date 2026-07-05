باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - جمشید شاه محمدی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه وضعیت سرمربی سرخپوشان هنوز مشخص نیست، اظهار کرد: اسکوچیچ به درد پرسپولیس نمیخورد. اگر مدیران باشگاه میخواهند هزینه خوبی برای جذب سرمربی صرف کنند یک مربی درجه اول اروپایی بیاورند. اگر نمیتوانند پول زیادی خرج کنند یک مربی ایرانی برگزینند و مهدی تارتار را بیاورند. به هر حال تارتار چند سال است که مربیگری میکند و جزو مربیان خوب ایران است و همیشه نتایج خوبی هم گرفته است. چه اشکالی دارد تارتار سرمربی پرسپولیس شود. چرا میخواهند پول بیت المال را به خارجیها بدهند تا بخورند.
او افزود: البته اگر مدیران پرسپولیس میخواهند مربی خارجی بیاورند یک مربی خوب اروپایی بیاورند تا یک چیزی به بازیکنان یاد بدهد. همچنین مربیان درجه یک اروپا به درد تیمهای پایه ما میخورند نه تیمهای بزرگسال. مربی اروپایی به بازیکنان پایه آموزش بدهد تا ۱۰ سال دیگر عین تیم ژاپن شویم. متاسفانه ما میخواهیم ویترین خود را شکل بدهیم.
شاه محمدی درباره اینکه به نظرش اسکوچیچ به درد پرسپولیس میخورد، گفت: نه، مربیان خارجی برای تیمهای پایه خوب هستند، اما به درد تیم بزرگسال نمیخورند. مگر اینکه مربی درجه یک اروپایی بیاورند. البته مربیانی مثل اسکوچیچ درجه دوم اروپا هستند و مربیان کروات از لحاظ فنی قابل قیاس با مربیان اسپانیا، ایتالیا و آلمان نیستند. اسکوچیچ در ایران خوب کار کرده است، چون ما ضعیف هستیم. استانکو بهترین مربی کروات بوده است و خیلی چیزها را به ما یاد داد.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه قطع همکاری با اوسمار قبل از انتخاب سرمربی جدید درست بود، بیان کرد: مدیران پرسپولیس اشتباه کردند و قبل از اینکه مربی بیاورند با مربی قبلی خود قطع همکاری کردند. حالا من پیشنهاد میدهم که با مهدی تارتار صحبت کنند. البته فکر میکنم علاقهای به جذب تارتار ندارند، چون دلالها پول بیشتری از مربی خارجی گیرشان میآید و نمیتوانند تارتار را گول بزنند. به هر حال این ضعف مدیریت پرسپولیس است. به نظرم یا یکی از پیشکسوتان پرسپولیس برای هدایت تیم انتخاب شود و یا اینکه یک مربی درجه یک اروپایی بیاورند. اسکوچیچ در ملوان و تراکتور نتیجه گرفته است، اما پرسپولیس تیم معمولی نیست.
شاه محمدی درباره اینکه مدیربرنامههای اسکوچیچ رقم قرارداد این مربی را زیاد کرده است و این موضوع باعث شد که حضور این مربی کروات در پرسپولیس منتفی شود، گفت: اینها میبینند که ما ایرانیها در بستن قرارداد ضعف داریم و قرارداد را اضافه میکنند. اسکوچیچ با نفراتی که پرسپولیس دارد چه شقالقمری میخواهد بکند. ما نفراتمان ایراد دارد و باید ترکیب خود را از پایه درست کنیم تا پرسپولیس ۵ سال بعد بهترین تیم آسیا شود. هر مربی که به پرسپولیس بیاید با همین بازیکنان میخواهد کار کند و حد و اندازه بازیکنان سرخپوش هم مشخص است. من علاقهای به آوردن مربی خارجی ندارم، اما میگویم وقتی میآورید یک مربی خارجی تراز اول بیاورید.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه سرخپوشان در نقل و انتقالات باید چه بازیکنان بگیرد، گفت: اول باید سرمربی را مشخص کنند، چون او با سیستم خودش بازیکن میآورد. مدیران پرسپولیس باید اجازه بدهند سرمربی مشخص شود و بعد برای جذب بازیکن اقدام کنند.
او درباره اینکه پرسپولیس در چه پستهایی نیاز به بازیکن دارد، گفت: من فکر میکنم پرسپولیس نیاز به جذب فوروارد، هافبک و دفاع دارد و ما الان یک پاسور خوب و هافبک وسط ششدانگ و وینگرهای خوب نداریم و بازیکنانی که هستند در حد و اندازه پرسپولیس نیستند و باید ۱۰، ۱۵ بازیکن از پرسپولیس بروند. تیم پرسپولیس باید جوان شود. مربی خارجی خوب برای پایهها بیاورند تا مدیریت کند و افرادی بیاورد که بازیکن بسازند و بعد از ۲، ۳ سال، ما ۱۰، ۱۵ بازیکن خوب داریم.