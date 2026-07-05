سخنگوی باشگاه پرسپولیس از مشخص شدن تکلیف سرمربیگری این تیم تا ۴۸ ساعت آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه پرسپولیس بعد از منتفی شدن حضور اسکوچیچ به سراغ گزینه‌های داخلی رفته است تا از بین مربیان ایرانی از جمله یحیی گل محمدی، مهدی تارتار، مجتبی حسینی، حمید مطهری و مازیار زارع یکی را به عنوان سرمربی تیم خود انتخاب کند.

علی بازگشا سخنگوی باشگاه پرسپولیس درباره وضعیت انتخاب سرمربی جدید به خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: ما گزینه داخلی و خارجی برای هدایت تیم خود در نظر داریم. همچنین سرمربی جدید تا ۴۸ ساعت آینده انتخاب می‌شود.

به هر حال باشگاه پرسپولیس باید زودتر وضعیت سرمربی تیم خود را مشخص کند تا وارد بازار نقل و انتقالات شود و بازیکنان را طبق نظر سرمربی جدید جذب کند.