دومین روز از آیین وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب، از نخستین ساعات بامداد با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار شد.

دومین روز وداع؛ تکبیر نماز و شکوه حضور؛
دومین روز وداع؛ تکبیر نماز و شکوه حضور؛
باشگاه خبرنگاران جوان - دومین روز آیین وداع با پیکر رهبر شهید، از نخستین ساعات بامداد با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در مصلای امام خمینی(ره) تهران آغاز شد. موج جمعیت از استانهای مختلف کشور، با وجود گذشت ساعتها از آغاز مراسم، همچنان به سوی مصلی روان است تا در فضایی آکنده از اندوه، احترام و همدلی، در آخرین وداع با آن چهره اثرگذار حضور یابد.
با وجود باقی ماندن چند ساعت تا آغاز مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، زائران و عزاداران از نخستین ساعات بامداد با حضور در ورودیهای مصلی امام خمینی(ره)، خود را به محل برگزاری این مراسم رساندند.
شرکتکنندگان که با لباس عزای حسینی(ع) و همچنین عزای شهادت قائد امت اسلامی در مراسم حضور یافتهاند پرچم ایران، تصاویر امام شهید، نماد «مُشتگردهکرده» و همچنین تصاویر حضرت آیتالله سید مجتبی حسینیخامنهای را در دست دارند تا هم با رهبر فقید وداع کنند و از سویی دیگر با امام حاضر، اعلام بیعت کنند و عهد ببندند.
مردم عزادار صبح دوشنبه ۱۵ تیرماه پیکر امام قائد شهید امت را در تهران تشییع خواهند کرد، سهشنبه ۱۶ تیرماه پیکر مطهر ایشان به قم برای تشییع و اقامه نماز خواهد رفت؛ چهارشنبه ۱۷ تیرماه نیز پیکر امام شهید برای طواف و تشییع به حرم حضرت امیرالمومنین(ع) در نجف و همچنین حرمین کربلا مرقد حضرت امام حسین(ع) و حضرت عباس(س) برده خواهد شد، پنجشنبه ۱۸ تیرماه پیکر مطهر امام شهید امت در حرم حضرت امام رضا(ع) تدفین خواهد شد.
وداع باشکوه مردم با رهبر شهید در مصلی امام خمینی
محوطه مصلی پیش از آغاز نماز مملو از جمعیت شد
قابی از صبح روز دوم وداع مردم با رهبر شهید
از خراسان به تهران آمده تا پیش از آنکه پیکر رهبر شهید به مشهد برسد، دینش را به او ادا کند
طنین «لبیک سید مجتبی» در مصلی تهران ساعاتی قبل از اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب
مناجاتخوانی حاج منصور ارضی در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی
فضای مصلی در فاصله کمتر از دو ساعت مانده به اقامه نماز
لحظاتی از نوحهخوانی حاج میثم مطیعی در مصلای امام خمینی (ره) تهران، ساعاتی پیش از اقامه نماز بر پیکر «آقای شهید ایران»
مصلای تهران، ساعاتی پیش از اقامه نماز بر پیکر آقای شهید ایران مملو از جمعیت است
شعار «حیدر حیدر» مردم عزادار در مصلای امام خمینی(ره)
لحظاتی از شعرخوانی محمد رسولی در مصلای امام خمینی(ره) تهران، ساعتی پیش از اقامه نماز بر پیکر «آقای شهید ایران»
احترام نظامی مردم در مصلی تهران به هنگام پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران
تجدید میثاق با رهبر شهید و تجدید بیعت با رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای
حضور فرزندان رهبر شهید انقلاب در مصلی تهران پیش از اقامه نماز بر پیکر امام امت
حضور روسای قوا در صف اول نماز
ورود پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به محل اقامه نماز و اشکهای فرزندان رهبر شهید
آغاز اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب به امامت آیت الله جعفر سبحانی
قابی از لحظه آغاز اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب
اقامه نماز بر پیکر مطهر شهیده سیده بشری حسینی خامنهای، شهید مصباحالهدی باقری و شهیده زهرا حدادعادل
نماز بر پیکر شهیده زهرا محمدی گلپایگانی نوه ۱۴ ماهه رهبر شهید انقلاب اسلامی
اشکهای مردم در فراز اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب
تصویری از پدر شهیده زهرا محمدی گلپایگانی نوه ۱۴ ماهه رهبر شهید انقلاب اسلامی در لحظات نماز بر پیکر دخترش
ورود یمنیها به مصلی برای وداع با رهبر شهید انقلاب
عرض تسلیت مردم به خانواده دکتر حداد عادل پس از اقامه نماز
صفوف متراکم مردم عزادار ایران در اقامه نماز بر پیکر مطهر امام مجاهد شهید حضرت آیتالله العظمی سیّدعلی خامنهای و شهدای خانواده ایشان
نوحهخوانی مداحان اهل بیت علیهمالسلام در سوگ فراق رهبر شهید
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نمایی از خیابانهای اطراف مصلای تهران
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پرچم خونآلود مدرسه میناب در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب
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قابی از لحظه ورود پیکر مطهر «آقای شهید ایران» به مصلی امام خمینی (ره) صبح امروز ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵