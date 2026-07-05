دومین روز از آیین وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب، از نخستین ساعات بامداد با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دومین روز آیین وداع با پیکر رهبر شهید، از نخستین ساعات بامداد با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در مصلای امام خمینی(ره) تهران آغاز شد. موج جمعیت از استان‌های مختلف کشور، با وجود گذشت ساعت‌ها از آغاز مراسم، همچنان به سوی مصلی روان است تا در فضایی آکنده از اندوه، احترام و همدلی، در آخرین وداع با آن چهره اثرگذار حضور یابد.

با وجود باقی ماندن چند ساعت تا آغاز مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، زائران و عزاداران از نخستین ساعات بامداد با حضور در ورودی‌های مصلی امام خمینی(ره)، خود را به محل برگزاری این مراسم رساندند.

شرکت‌کنندگان که با لباس عزای حسینی(ع) و هم‌چنین عزای شهادت قائد امت اسلامی در مراسم حضور یافته‌اند پرچم ایران، تصاویر امام شهید، نماد «مُشت‌گرده‌کرده» و هم‌چنین تصاویر حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی‌خامنه‌ای را در دست دارند تا هم با رهبر فقید وداع کنند و از سویی دیگر با امام حاضر، اعلام بیعت کنند و عهد ببندند.

مردم عزادار صبح دوشنبه ۱۵ تیرماه پیکر امام قائد شهید امت را در تهران تشییع خواهند کرد، سه‌شنبه ۱۶ تیرماه پیکر مطهر ایشان به قم برای تشییع و اقامه نماز خواهد رفت؛ چهارشنبه ۱۷ تیرماه نیز پیکر امام شهید برای طواف و تشییع به حرم حضرت امیرالمومنین(ع) در نجف و هم‌چنین حرمین کربلا مرقد حضرت امام حسین(ع) و حضرت عباس(س) برده خواهد شد، پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه پیکر مطهر امام شهید امت در حرم حضرت امام رضا(ع) تدفین خواهد شد.

وداع باشکوه مردم با رهبر شهید در مصلی امام خمینی