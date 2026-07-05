جمعی از عاشقان ولایتمدار گیلان بامداد امروز در قالب اتوبوس و خودروهای شخصی راهی بدرقه قائد شهید امت شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی - جمعی از عاشقان  ولایتمدار گیلان اوایل بامداد امروز  در قالب اتوبوس و خودروهای شخصی راهی  شرکت مراسم  بدرقه قائد شهید امت  در تهران شدند.

دلدادگان ولایت از همه شهرستان های گیلان در قالب کاروان های  برای شرکت باشکوه مراسم وداع با قائد شهید امت آماده و راهی شده اند. 
این مردم آمده اند تا بگویند خونخواه  رهبر شهید هستند و  تا آخرین نفس راه شهدا را ادامه خواهند داد و هرگز نخواهند گذاشت دشمنان به خاک  این وطن تجاوز کند.

سرهنگ پاسدار حسن امینی، فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت، در حاشیه اعزام کاروان شهر رشت برای شرکت در آئین وداع و  تشییع پیکر مبارک قائد شهید امت درجمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای حضور پرشور مردم گیلان در مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید ایران، از اعزام گسترده شهروندان رشتی به پایتخت ایران خبر داد.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه یکصد و بیست دستگاه اتوبوس از استان گیلان برای اعزام مردم به تهران پیش‌بینی شده است، که از این تعداد  ۳۴ دستگاه اتوبوس از شهر رشت برای بدرقه تاریخی قائد شهید امت در حال اعزام است.

 فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به پیش‌بینی حضور ۲۰ میلیونی ارادتمندان به امام شهید امت در این آئین بزرگ تاریخی ، آن را بزرگترین تجمع انسانی در طول تاریخ بشر دانست و افزود: دنیا نظاره‌گر ارادت ملت مبعوث‌ شده ایران و پرورش یافتگان مکتب امام خامنه‌ای شهید است.

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برچسب ها: اعزام ، کاروان ، بدرقه
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