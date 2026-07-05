فرستاده ویژه رئیس‌جمهور صربستان که برای شرکت در مراسم ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرستاده ویژه رئیس جمهور صربستان، با ابلاغ مراتب همدری و همبستگی صربستان با جمهوری اسلامی ایران، شهادت رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از مقام‌ها و مردم ایران در جریان تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران را تسلیت گفت.

وی با تجلیل از ایستادگی و مقاومت جمهوری اسلامی ایران در برابر قلدرمآبی و جنگ تحمیلی آمریکا-رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: دولت و مردم صربستان برای رهبر شهید و مردم شجاع ایران احترام ویژه‌ای قائل هستند.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تقدیر از ابراز همدردی و همبستگی دولت و مردم صربستان با ملت ایران، بر اهمیت اتخاذ موضع قاطع همه کشورهای مستقل در محکومیت قانون‌شکنی و یاغی‌گری آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد. طرفین در این دیدار همچنین ضمن مرور بررسی روابط دوجانبه تهران-بلگراد، بر اهتمام مشترک رهبران دو کشور برای تقویت روابط در همه حوزه‌های مورد علاقه تاکید کردند.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، ایران ، صربستان
خبرهای مرتبط
دیدار مسئولان گروه‌های مقاومت فلسطینی با وزیر امور خارجه
دیدار رئیس و اعضای شورای رهبری دفتر سیاسی حماس با عراقچی
دیدار هیات نمایندگی حزب‌الله لبنان با وزیر امور خارجه
تأکید وزیران علوم ایران و کوبا بر توسعه همکاری‌های دانشگاهی
عراقچی میزبان فرستاده ویژه پادشاه تایلند؛ ابلاغ پیام تسلیت و همدردی با ایران
عارف: ایران خواهان توسعه جدی روابط با مالزی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۶ تیر
بدرقه رهبر شهید، بزرگ‌ترین تشییع رهبر یک کشور در جهان است/ ارامنه در مراسم خاکسپاری در مشهد حضور می‌یابند
بقائی: لفاظی‌های وزیر خارجه آلمان درباره تنگه هرمز شرم آور است
عراقچی: مردم و نیرو‌های مسلح شجاع ما، هیچ تهدید و هراسی به خود راه نمی‌دهند
در غم ملت ایران و خانواده رهبر شهید شریک هستیم
آخرین اخبار
در غم ملت ایران و خانواده رهبر شهید شریک هستیم
عراقچی: مردم و نیرو‌های مسلح شجاع ما، هیچ تهدید و هراسی به خود راه نمی‌دهند
بقائی: لفاظی‌های وزیر خارجه آلمان درباره تنگه هرمز شرم آور است
بدرقه رهبر شهید، بزرگ‌ترین تشییع رهبر یک کشور در جهان است/ ارامنه در مراسم خاکسپاری در مشهد حضور می‌یابند
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۶ تیر
سرلشکر رضایی: شعار خونخواهی مردم به خشم مقدس علیه دشمن تبدیل شد
دبیر شورای عالی امنیت ملی: ایرانی با زبان تهدید بیگانه است
قالیباف: گام نهایی انتقام با آزادی قدس شریف عینیت پیدا می‌کند
پیام تبریک فرمانده کل ارتش در پی انتصاب مجدد حجت‌الاسلام اژه‌ای
بقائی: رهبر شهید میراثی از عزت‌طلبی و میهن‌دوستی برجا گذاشت
حضور مردم در مراسم بدرقه رهبر شهید تاریخی و بی‌نظیر بود
دعوت به آیین بدرقه پیکر مطهر قائد شهید امت در شهر قم
تنبیه قاتلین امام شهید مطالبه برحق ملت و تکلیف حاکمیتی است
پیام تبریک فرمانده قرارگاه خاتم درپی انتصاب دوباره حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای
پایان مراسم تشییع در تهران قبل از ساعت ۱۷/ انتقال پیکر‌های مطهر به شهر قم پیش از اذان مغرب
حضور وزیر کشور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
رسایی: بزرگترین میراث رهبر شهید مردمی هستند که هنوز میدان را ترک نکرده‌اند
حضور عراقچی در مراسم تشییع آقای شهید ایران
پزشکیان برای تشییع رهبر شهید به عراق می‌رود
تماس عارف با استانداران خراسان رضوی و قم برای پیگیری تمهیدات تشییع رهبر شهید
سخنگوی دولت: حضور سلیقه‌های مختلف در تشییع رهبر شهید نشان از همدلی ملی است
حضور پزشکیان در تشییع رهبر شهید انقلاب