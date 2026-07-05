باشگاه خبرنگاران جوان - فرستاده ویژه رئیس جمهور صربستان، با ابلاغ مراتب همدری و همبستگی صربستان با جمهوری اسلامی ایران، شهادت رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از مقام‌ها و مردم ایران در جریان تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران را تسلیت گفت.

وی با تجلیل از ایستادگی و مقاومت جمهوری اسلامی ایران در برابر قلدرمآبی و جنگ تحمیلی آمریکا-رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: دولت و مردم صربستان برای رهبر شهید و مردم شجاع ایران احترام ویژه‌ای قائل هستند.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تقدیر از ابراز همدردی و همبستگی دولت و مردم صربستان با ملت ایران، بر اهمیت اتخاذ موضع قاطع همه کشورهای مستقل در محکومیت قانون‌شکنی و یاغی‌گری آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد. طرفین در این دیدار همچنین ضمن مرور بررسی روابط دوجانبه تهران-بلگراد، بر اهتمام مشترک رهبران دو کشور برای تقویت روابط در همه حوزه‌های مورد علاقه تاکید کردند.