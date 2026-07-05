باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

محوطه مصلی پیش از آغاز نماز مملو از جمعیت شد + فیلم

مصلای تهران، ساعاتی پیش از اقامه نماز بر پیکر آقای شهید ایران مملو از جمعیت است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روز دوم مراسم وداع با رهبر شهید و ساعاتی پیش از اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، مصلای امام خمینی (ره) مملو از جمعیت عزاداران آقای شهید ایران شد.

مطالب مرتبط
محوطه مصلی پیش از آغاز نماز مملو از جمعیت شد + فیلم
young journalists club

سردار رادان: دشمن ناگزیر قدرت مقاومت را درک خواهد کرد

محوطه مصلی پیش از آغاز نماز مملو از جمعیت شد + فیلم
young journalists club

بازتاب جهانی مراسم وداع با رهبر شهید؛ رسانه‌های بین‌المللی از حضور میلیونی مردم ایران نوشتند + فیلم

محوطه مصلی پیش از آغاز نماز مملو از جمعیت شد + فیلم
young journalists club

توصیه‌های ضروری رئیس جمعیت هلال احمر به زائران جهت حضور در مراسم تشییع رهبر شهید + فیلم

محوطه مصلی پیش از آغاز نماز مملو از جمعیت شد + فیلم
young journalists club

کوچک‌ترین سربازانِ مکتب ولایت هم آمدند + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بوسه پدر زهرای ۱۴ ماهه بر تابوت دختر شهیدش در مسجد جمکران + فیلم
۵۱۵۶

بوسه پدر زهرای ۱۴ ماهه بر تابوت دختر شهیدش در مسجد جمکران + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
آماده سازی نجف برای استقبال از پیکر قائد شهید + فیلم
۱۲۲۶

آماده سازی نجف برای استقبال از پیکر قائد شهید + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
موج دلدادگی مردم قم در بدرقه پیکر رهبر شهید + فیلم
۹۱۸

موج دلدادگی مردم قم در بدرقه پیکر رهبر شهید + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
حضور گسترده مردم قم در مراسم تشییع رهبر شهید و خانواده ایشان + فیلم
۴۳۸

حضور گسترده مردم قم در مراسم تشییع رهبر شهید و خانواده ایشان + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
انتظار عراقی‌ها برای وداع با قائد شهید امت + فیلم
۳۶۸

انتظار عراقی‌ها برای وداع با قائد شهید امت + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha