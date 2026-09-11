سخنگوی وزارت امور خارجه از برگزاری نشست وزرای خارجه ایران، عراق و دیگر کشورهای ساحلی خلیج‌فارس و دریای عمان در روز دوشنبه ۲۳ شهریور ماه در عمان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، امروز جمعه ۲۰ شهریور ماه در گفت‌وگو با خبرنگاران از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست منطقه‌ای با حضور کشورهای ساحلی خلیج فارس خبر داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اهتمام همیشگی ایران در جهت ایجاد اعتماد و همکاری میان کشورهای منطقه برای تقویت صلح و ثبات در منطقه به دور از مداخلات مخرب و تفرفه‌انگیزانه بازیگران خارج از منطقه، ابتکار برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان را تحولی مهم در این راستا خواند و ابراز امیدواری کرد که این رویداد زمینه‌ساز ارتقای تفاهم میان کشورهای منطقه و کمک به تقویت امنیت مشترک منطقه‌ای شود.

به گفته بقائی، این نشست با حضور ایران، عراق و دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس، روز دوشنبه ۲۳ شهریور ماه در عمان برگزار خواهد شد و در آن علاوه بر دیگر مباحث منطقه‌ای، درباره نتایج مذاکرات ایران-عمان راجع به تعیین مسیرهای امن برای دریانوردی تجاری در تنگه هرمز نیز بحث و تبادل‌نظر خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با یادآوری تفاهم صورت‌گرفته بین ایران و عمان درباره مسیرهای موقت کشتیرانی در تنگه هرمز، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به تلاش برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز می‌داند اما طبیعتا مادامی که اقدامات تجاوزکارانه و مداخلات غیر قانونی آمریکا، شامل محاصره دریایی و جنگ اقتصادی ادامه داشته باشد، نمی‌توان امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را تضمین کرد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: ایران ، کشورهای عربی ، تنگه هرمز
خبرهای مرتبط
اعتراف مذاکره‌کننده سابق آمریکا: اگر جنگ امروز تمام شود، ایران پیروز است و آمریکا شکست‌خورده + فیلم
دیپلمات بازنشسته ارشد آمریکایی: محاسبات آمریکا و اسرائیل فرو ریخت! + فیلم
اعتراف سرهنگ آمریکایی: تصرف تنگه هرمز توسط ترامپ فقط یک خیال‌پردازی است! + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پزشکیان: مصمم به استفاده از ظرفیت علمی اساتید و دانشگاهیان برای مدیریت کشور هستیم
واکنش عراقچی به اعتراف مقام آمریکایی: مردم آمریکا نباید هزینه جنگ‌های اسرائیل را بپردازند
تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران در ادامه رویکرد زورگویانه آمریکا علیه کشورمان است
ایران بر لزوم احترام به حاکمیت ملی و پایان محاصره غیرقانونی یمن تاکید کرد
باید اختلافات را به حاشیه برانیم/ محاصره غیرقانونی و غیرانسانی یمن باید خاتمه یابد
پزشکیان: هدف اجلاس بریکس مقابله با یک‌جانبه‌گرایی است
گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و کره‌جنوبی
بقائی: گروسی اعتبار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر باد می‌دهد
پزشکیان: ایران آماده است نقش شریک راهبردی در زنجیره‌ تامین انرژی را در بریکس ایفا کند
تربیت نسل آینده با تقویت قدرت تحلیل نوجوانان محقق می‌شود
آخرین اخبار
عمان؛ دوشنبه ۲۳ شهریور میزبان نشست مشترک ایران و سایر کشورهای ساحلی خلیج‌فارس است
پزشکیان: ایران آماده است نقش شریک راهبردی در زنجیره‌ تامین انرژی را در بریکس ایفا کند
بقائی: گروسی اعتبار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر باد می‌دهد
عراقچی: جهان اعتمادش را به نظام مالی آمریکا از دست می‌دهد
عارف: از پیروزی‌های ملت قهرمان یمن خرسندیم
پیام تبریک عراقچی به همتای قزاقستانی
پزشکیان وارد دهلی نو شد
باید اختلافات را به حاشیه برانیم/ محاصره غیرقانونی و غیرانسانی یمن باید خاتمه یابد
تربیت نسل آینده با تقویت قدرت تحلیل نوجوانان محقق می‌شود
پزشکیان: مصمم به استفاده از ظرفیت علمی اساتید و دانشگاهیان برای مدیریت کشور هستیم
گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و کره‌جنوبی
پزشکیان: هدف اجلاس بریکس مقابله با یک‌جانبه‌گرایی است
واکنش عراقچی به اعتراف مقام آمریکایی: مردم آمریکا نباید هزینه جنگ‌های اسرائیل را بپردازند
ایران بر لزوم احترام به حاکمیت ملی و پایان محاصره غیرقانونی یمن تاکید کرد
تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران در ادامه رویکرد زورگویانه آمریکا علیه کشورمان است
قالیباف: ملت شجاع یمن به اذن خدا پیروز خواهند شد
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی و فرمانده ارتش پاکستان درباره تحولات منطقه
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی
سردار رضایی: اقدامات آژانس، کشور‌ها را به سمت خروج از NPT سوق می‌دهد
سوء استفاده از اختیارات برای پیشبرد دستور کار سیاسی بود
سردار عظمایی: هرگونه تحرک خصمانه مورد هدف قرار می‌گیرد
توییت معنادار قالیباف در واکنش به افزایش قیمت نفت
انهدام شمپاد ارتش تروریستی آمریکا در تنگه هرمز + عکس و فیلم
عیادت نمایندگان رهبر معظم انقلاب از سیدعلی موسوی گرمارودی