باشگاه خبرنگاران جوان - کیلیان امباپه، ستاره تیم ملی فوتبال فرانسه پس از دیدار با پاراگوئه که با پیروزی یک بر صفر تیمش به پایان رسید، گفت: پاراگوئه فکر میکرد که ما با کت و شلوار شیک به زمین میآییم و فقط فوتبال زیبا و هجومی بازی میکنیم اما ما هم بلدیم کثیف بازی کنیم و حتی بهتر از آنها این کار را انجام دادیم.
او در دقیقه ۷۰ از روی نقطه پنالتی گل پیروزی را به ثمر رساند تا تعداد گلهای خود در این دوره از مسابقات را به ۷ و مجموع گلهایش در جام جهانی را به ۱۹ برساند.
او در حالی این گل را زد که در گرمای طاقتفرسای فیلادلفیا، مدافعان پاراگوئه مدام او را تحریک میکردند.
امباپه پس از بازی گفت: میدانستیم چه نوع بازیای در پیش داریم اما فکر میکنم امروز خیلی خوب پیش رفت. آنها فکر میکردند که ما آمده ایم تا فقط حرکات تماشایی انجام دهیم ولی ما بلدیم بازی کثیف را هم انجام دهیم.
مهاجم رئال مادرید در ادامه گفت: نحوه بازی ما امروز نشان داد که تیمی نیستیم که فقط بلد است فوتبال تهاجمی بازی کند. اگر مجبور باشیم دستمان را کثیف کنیم، این کار را میکنیم. ببخشید که این تعبیر را به کار بردم اما ما با این کار هیچ مشکلی نداریم.