کیلیان ام‌باپه پس از پیروزی فرانسه مقابل پاراگوئه با انتقاد از سبک بازی حریف گفت: اگر لازم باشد دست‌مان را کثیف کنیم، این کار را می‌کنیم!

باشگاه خبرنگاران جوان - کیلیان ام‌باپه، ستاره تیم ملی فوتبال فرانسه پس از دیدار با پاراگوئه که با پیروزی یک بر صفر تیمش به پایان رسید، گفت: پاراگوئه فکر می‌کرد که ما با کت‌ و شلوار شیک به زمین می‌آییم و فقط فوتبال زیبا و هجومی بازی می‌کنیم اما ما هم بلدیم کثیف بازی کنیم و حتی بهتر از آنها این کار را انجام دادیم.

او در دقیقه ۷۰ از روی نقطه پنالتی گل پیروزی را به ثمر رساند تا تعداد گل‌های خود در این دوره از مسابقات را به ۷ و مجموع گل‌هایش در جام جهانی را به ۱۹ برساند. 

او در حالی این گل را زد که در گرمای طاقت‌فرسای فیلادلفیا، مدافعان پاراگوئه مدام او را تحریک می‌کردند.

ام‌باپه پس از بازی گفت: می‌دانستیم چه نوع بازی‌ای در پیش داریم اما فکر می‌کنم امروز خیلی خوب پیش رفت. آنها فکر می‌کردند که ما آمده ایم تا فقط حرکات تماشایی انجام دهیم ولی ما بلدیم بازی کثیف را هم انجام دهیم.

مهاجم رئال مادرید در ادامه گفت: نحوه بازی ما امروز نشان داد که تیمی نیستیم که فقط بلد است فوتبال تهاجمی بازی کند. اگر مجبور باشیم دستمان را کثیف کنیم، این کار را می‌کنیم. ببخشید که این تعبیر را به کار بردم اما ما با این کار هیچ مشکلی نداریم.

برچسب ها: جام جهانی فوتبال ، تیم فرانسه ، کیلیان امباپه
خبرهای مرتبط
نیمار پس از خداحافظی از تیم ملی: تلاش کردم، اما حالا تمام شد
نعمتی: با تیم ایران نامهربان بودند
اعتراف لیونل مسی در مورد بازی دشوار مقابل کیپ ورد
کی روش پس از حذف از جام جهانی: گام بعدی نوشیدن یک لیوان آب و استراحت است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آمریکا ۱ - ۴ بلژیک/ تحقیر میزبان توسط شیاطین سرخ اروپا + فیلم
پرتغال ۰ - ۱ اسپانیا/ آخرین جام جهانی رونالدو با اشک تمام شد + فیلم
۵ خرید پرسپولیس در انتظار مراسم رونمایی
شکست تحقیرآمیز سیاست مقابل فوتبال/آمریکا، اینفانتینو و ترامپ زیر پای بلژیک له شدند
جام جهانی ۲۰۲۶؛ آرژانتین- مصر؛ برگ برنده در دستان مسی و صلاح
رونالدو: قهرمانی در یورو ۲۰۱۶ ارزشی در حد یک قهرمانی جهان دارد
حمایت قاطع فیفا از داور برزیلی در مقابل تهمت زنی‌های ترامپ
مدافع گل گهر در تیررس پرسپولیس
آمریکا- بلژیک؛ جدال سرنوشت ساز یانکی‌ها برابر شیاطین سرخ
جام جهانی ۲۰۲۶؛ کلمبیا _ سوئیس، دو سبک متفاوت
آخرین اخبار
طعنه مجازی بلژیکی‌ها به آمریکایی‌ها: اسم این ورزش فوتبال است!
مهدی ترابی: ننگ بر ما که از خون رهبر بگذریم
ملی پوش والیبال: هر بازی برای ما حکم فینال را دارد
حمایت قاطع فیفا از داور برزیلی در مقابل تهمت زنی‌های ترامپ
از سکو تا موکب؛ روایت تازه‌ای از غیرت ورزشی
ساعی: توجه رهبر شهید به ورزش باعث خوشحالی و امید ما بود
شکست تحقیرآمیز سیاست مقابل فوتبال/آمریکا، اینفانتینو و ترامپ زیر پای بلژیک له شدند
گارسیا: بلژیک یک قدرت بزرگ است
کورتوا: فیفا و رسانه‌ها می‌خواستند آمریکا را بزرگ کنند، اما ما بزرگی خود را ثابت کردیم
لیست ۲۰ نفره تیم ملی فوتبال ساحلی برای اردوی سوم اعلام شد
جام جهانی ۲۰۲۶؛ کلمبیا _ سوئیس، دو سبک متفاوت
جام جهانی ۲۰۲۶؛ آرژانتین- مصر؛ برگ برنده در دستان مسی و صلاح
۵ خرید پرسپولیس در انتظار مراسم رونمایی
رونالدو: قهرمانی در یورو ۲۰۱۶ ارزشی در حد یک قهرمانی جهان دارد
آمریکا ۱ - ۴ بلژیک/ تحقیر میزبان توسط شیاطین سرخ اروپا + فیلم
مدافع گل گهر در تیررس پرسپولیس
آمریکا- بلژیک؛ جدال سرنوشت ساز یانکی‌ها برابر شیاطین سرخ
پرتغال ۰ - ۱ اسپانیا/ آخرین جام جهانی رونالدو با اشک تمام شد + فیلم
سامیار عبدلی در جمع شش شناگر برتر ۵۰ متر آزاد رقابت‌های آزاد اروپا
محسن خلیلی سرپرست پرسپولیس در فصل جدید
رئیس فدراسیون گلف: ایران امروز شیر بیدار است