اعضای ارشد حزب‌الله که برای شرکت در مراسم وداع و ادای احترام به مقام شامخ حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب به تهران سفر کرده‌اند، با سید عباس عراقچی دیدار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد فنیش با ابلاغ سلام‌های گرم و پیام تسلیت شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله به مقام معظم رهبری، رئیس محترم جمهور،، دولت و مردم ایران، شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای و اعضای خانواده ایشان و جمعی از فرماندهان، مقام‌ها و مردم ایران در تجاوز ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی را تسلیت گفت.

نماینده دبیرکل حزب‌الله لبنان از استقامت و ایستادگی ملت ایران و دفاع مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از کشور و خبرگی مذاکره‌کنندگان ایرانی در عرصه دیپلماسی، به‌ویژه حمایت از تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان تجلیل کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن قدردانی صمیمانه از حضور هیات نمایندگی حزب‌الله در مراسم بدرقه و ادای احترام به رهبر شهید انقلاب و پیام تسلی‌بخش جناب آقای شیخ نعیم قاسم، مقاومت شجاعانه حزب‌الله لبنان در برابر توطئه‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی را مایه افتخار لبنان و جهان اسلام دانست و بر استمرار حمایت جمهوری اسلامی ایران از آرمان مقاومت تاکید کرد.

عراقچی با گرامیداشت یاد شهید سیدحسن نصرالله و همه شهدای مقاومت لبنان، تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران مطالبه خاتمه جنگ در لبنان و پایان اشغالگری وفق بند یک یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی را با جدیت پیگیری می‌کند.

برچسب ها: حزب الله لبنان ، سید عباس عراقچی ، امام شهید
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