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حضور مردم برای برگزاری نماز وداع در مصلای تهران

حضور مردم برای برگزاری نماز وداع در مصلای تهران
عکاس علیرضا اسماعیلی
تاریخ انتشار ۱۴ تير ۱۴۰۵ ۰۷:۱۳
کد خبر
۹۱۰۴۸۲۵
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حضور مردم برای برگزاری نماز وداع در مصلای تهران

۱۴ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۰۷:۱۳
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برچسب ها: وداع ، مصلا ، رهبر انقلاب
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