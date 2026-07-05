باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

لحظاتی از شعرخوانی محمد رسولی در مصلای امام خمینی(ره) تهران + فیلم

حاج محمد رسولی در مراسم وداع مردم ایران عزیز با «آقای شهید ایران» شعر خوانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - لحظاتی از شعرخوانی آقای محمد رسولی در مصلای امام خمینی(ره) تهران،  ساعتی پیش از اقامه نماز بر پیکر «آقای شهید ایران» را مشاهده می‌کنید.

 

مطالب مرتبط
لحظاتی از شعرخوانی محمد رسولی در مصلای امام خمینی(ره) تهران + فیلم
young journalists club

نمایی از مصلای تهران ساعاتی پیش از اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید + فیلم

لحظاتی از شعرخوانی محمد رسولی در مصلای امام خمینی(ره) تهران + فیلم
young journalists club

محوطه مصلی پیش از آغاز نماز مملو از جمعیت شد + فیلم

لحظاتی از شعرخوانی محمد رسولی در مصلای امام خمینی(ره) تهران + فیلم
young journalists club

بأمان الله یا شهید الله + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید در حرم امام حسین (ع) پس از تشییع ۱۲ ساعته + فیلم
۷۷۹

اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید در حرم امام حسین (ع) پس از تشییع ۱۲ ساعته + فیلم

۱۸ . تير . ۱۴۰۵
طواف پیکر رهبر شهید انقلاب بر گرد ضریح حضرت عباس(ع) + فیلم
۷۷۷

طواف پیکر رهبر شهید انقلاب بر گرد ضریح حضرت عباس(ع) + فیلم

۱۸ . تير . ۱۴۰۵
نویسنده مطرح برزیلی: روایت‌های غلط ۴۰ ساله، ترامپ را در محاسباتش درباره ایران شکست داد + فیلم
۵۱۹

نویسنده مطرح برزیلی: روایت‌های غلط ۴۰ ساله، ترامپ را در محاسباتش درباره ایران شکست داد + فیلم

۱۸ . تير . ۱۴۰۵
 سیل مرگبار در جنوب چین با ۳۹ کشته + فیلم
۴۷۱

 سیل مرگبار در جنوب چین با ۳۹ کشته + فیلم

۱۸ . تير . ۱۴۰۵
شگفتی تحلیلگر عرب‌زبان از مراسم باشکوه تشییع‌ رهبر شهید در ایران؛ تشییعی فراتر از تصور رسانه‌های جهان + فیلم
۴۳۴

شگفتی تحلیلگر عرب‌زبان از مراسم باشکوه تشییع‌ رهبر شهید در ایران؛ تشییعی فراتر از تصور رسانه‌های جهان + فیلم

۱۸ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۰ ۱۷ تير ۱۴۰۵
واقعاً آقای رسولی فوق العاده شعر میگن ،حرفایی که من نمیتونم حتی به زبون ساده بگم آقای رسولی باشعر و از عمق جان و دقیقاً همون چیزی که تو دل مون مونده رو میگن واقعاً خدا خیرشون بده و انشاءالله در آخرت هم در کنار آقای شهید باشن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد جواد کاویانی
۱۳:۲۶ ۱۴ تير ۱۴۰۵
سلام. خواهش میکنم شعر خوانی کامل یا متن کامل شعر را منتشر کنید ممنونم
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۸ ۱۴ تير ۱۴۰۵
سلام چرا کامل پخش نمیکنید این بی معرفتی است!!!!
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
هادی زارع
۱۰:۱۳ ۱۴ تير ۱۴۰۵
با سلام و عرض ادب. لطفاً اگر ممکنه متن این شعر رو هم منتشر کنید. ممنون
۱
۳
پاسخ دادن