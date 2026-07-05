لحظاتی از شعرخوانی محمد رسولی در مصلای امام خمینی(ره) تهران + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0644\u062d\u0638\u0627\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u0634\u0639\u0631\u062e\u0648\u0627\u0646\u06cc \u0622\u0642\u0627\u06cc \u0645\u062d\u0645\u062f \u0631\u0633\u0648\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0635\u0644\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062e\u0645\u06cc\u0646\u06cc(\u0631\u0647) \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646\u060c\u00a0\u00a0\u0633\u0627\u0639\u062a\u06cc \u067e\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0627\u0642\u0627\u0645\u0647 \u0646\u0645\u0627\u0632 \u0628\u0631 \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u00ab\u0622\u0642\u0627\u06cc \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u00bb \u0631\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n\u00a0\n