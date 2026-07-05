باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران، صبح امروز در شبکه خبر اظهار کرد: وداع را برگزار کردیم، فردا هم تشییع را برگزار می‌کنیم و یقیناً یک حماسه بزرگ رقم خواهد خورد.

وی با بیان اینکه مسئولیت‌ها پس از برگزاری مراسم پایان نمی‌یابد، افزود: اما بعد از تشییع و بعد از تدفین چه رسالتی به دوش ماست؟ من فکر می‌کنم همه افراد تأثیرگذار، همه صاحبان قلم و بیان، همه صاحب‌نظران سیاسی و فرهنگی و همه کسانی که نقش‌آفرین هستند در حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعی باید این راه را جدی تبیین کنند و دنبال کنند.

محمودی ادامه داد: همه ما باید دنبال کنیم که این مکتبی که رهبر شهید انقلاب بنا نهادند آن هم برگرفته از الهامات و راه امام راحل ما و فهم دقیق ایشان از قرآن و سنت و سیره اهل بیت و در این سال‌های رهبری، یک مقت جامع و فضای گسترده‌ای که در سطح جهان، دنیا و داخل کشور ایران ایجاد کردند، چگونه باید دستاوردهایش حفظ شود.

وی با اشاره به اهمیت امیدآفرینی در جامعه اظهار کرد: ایشان یکی از نکاتی که خیلی به آن توجه داشتند، امید دادن به جوان‌ها و خودباوری به جوان‌ها بود. در شرایطی که تمام رسانه‌های بیگانه و عناصر وابسته تبلیغ می‌کردند هرچه هست در بیرون از کشور است، ایشان دقیقاً در مقابل این جریان، بر توان داخلی تأکید داشتند.