رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران گفت: آیین وداع با رهبر شهید در حال برگزاری است و این مراسم می‌تواند به صحنه‌ای از خلق یک حماسه بزرگ تبدیل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران، صبح امروز در شبکه خبر اظهار کرد: وداع را برگزار کردیم، فردا هم تشییع را برگزار می‌کنیم و یقیناً یک حماسه بزرگ رقم خواهد خورد.

وی با بیان اینکه مسئولیت‌ها پس از برگزاری مراسم پایان نمی‌یابد، افزود: اما بعد از تشییع و بعد از تدفین چه رسالتی به دوش ماست؟ من فکر می‌کنم همه افراد تأثیرگذار، همه صاحبان قلم و بیان، همه صاحب‌نظران سیاسی و فرهنگی و همه کسانی که نقش‌آفرین هستند در حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعی باید این راه را جدی تبیین کنند و دنبال کنند.

محمودی ادامه داد: همه ما باید دنبال کنیم که این مکتبی که رهبر شهید انقلاب بنا نهادند آن هم برگرفته از الهامات و راه امام راحل ما و فهم دقیق ایشان از قرآن و سنت و سیره اهل بیت و در این سال‌های رهبری، یک مقت جامع و فضای گسترده‌ای که در سطح جهان، دنیا و داخل کشور ایران ایجاد کردند، چگونه باید دستاوردهایش حفظ شود.

وی با اشاره به اهمیت امیدآفرینی در جامعه اظهار کرد: ایشان یکی از نکاتی که خیلی به آن توجه داشتند، امید دادن به جوان‌ها و خودباوری به جوان‌ها بود. در شرایطی که تمام رسانه‌های بیگانه و عناصر وابسته تبلیغ می‌کردند هرچه هست در بیرون از کشور است، ایشان دقیقاً در مقابل این جریان، بر توان داخلی تأکید داشتند.

محمودی افزود: اقتصاد، علم و پیشرفت باید درون کشور شکل بگیرد. شما ملاحظه می‌کنید بسیاری از پیشرفت‌های ما در حوزه‌های صنعتی، علمی، پژوهشی، ورزشی و در همه حوزه‌ها و همچنین حوزه زنان در زمان رهبری ایشان اوج گرفته است و دلیل آن، تقویت خودباوری بوده است.
 
وی ادامه داد: دانشمندان هسته‌ای ما جوانان همین کشورند، کسانی که در حوزه‌های مختلف علمی توانسته‌اند نوآوری، خلاقیت و تولید علم داشته باشند، شرکت‌های دانش‌بنیان را جوانان این کشور اداره می‌کنند. چه کسی به این‌ها میدان داد؟
 
محمودی با اشاره به حوزه نظامی نیز گفت: در حوزه نظامی در شرایطی که کشور ما در زمان طاغوت کاملاً وابسته بود و بعد از انقلاب هم با تحریم‌ها مواجه بود، امروز چگونه به این جایگاه رسیده‌ایم؟ این عظمت در حوزه دفاعی و موشکی با چه هدایت و رهبری به دست آمده است؟
 
وی افزود: استکبار از موشک‌های ما می‌ترسد. ترامپ جنایتکار با آن همه قدرت ظاهری از توان موشکی ما واهمه دارد. این موشک‌ها را چه کسی ساخت؟ جوانان این کشور. چه کسی به آن‌ها میدان داد؟ همین مسیر و همین نگاه.
 
محمودی تأکید کرد: این تبیین بسیار مهم است. مردم و جوانان ما باید بدانند این مسیری که طی شده و این ایستادگی در برابر دنیای استکبار، به برکت خودباوری، امید، توکل به خدا و اعتماد به نفسی بوده که این رهبر بزرگوار به ملت آموختند.
 
وی در پایان گفت: این موضوع باید طبیعی شود و بعد از تشییع و تدفین نیز ادامه پیدا کند. مجالس مختلفی از جمله تا چهلم و پس از آن نیز برگزار خواهد شد و حتی تا سالگردها باید این فضای تبیین ادامه پیدا کند.
 
منبع: فارس
برچسب ها: رهبر انقلاب ، امام شهید ، تشییع پیکر
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