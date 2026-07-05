خبری عکس باشگاه خبرنگاران جوان

وداع شبانه مردم با رهبر شهید

وداع شبانه مردم با رهبر شهید
عکاس راحله مرادی
تاریخ انتشار ۱۴ تير ۱۴۰۵ ۰۷:۵۲
کد خبر
۹۱۰۴۸۳۰
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مردم عزادار در سحرگاه یکشنبه، با حضور در مصلی با رهبر شهید خود وداع کردند.

وداع شبانه مردم با رهبر شهید

مردم عزادار در سحرگاه یکشنبه، با حضور در مصلی با رهبر شهید خود وداع کردند.
۱۴ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۰۷:۵۲
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برچسب ها: مصلی تهران ، تشییع شهید
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