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باشگاه خبرنگاران جوان
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باشگاه خبرنگاران جوان
وداع شبانه مردم با رهبر شهید
عکاس
راحله مرادی
تاریخ انتشار
۱۴ تير ۱۴۰۵
۰۷:۵۲
کد خبر
۹۱۰۴۸۳۰
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مردم عزادار در سحرگاه یکشنبه، با حضور در مصلی با رهبر شهید خود وداع کردند.
خبری
عکس
باشگاه خبرنگاران جوان
وداع شبانه مردم با رهبر شهید
راحله مرادی
۰۷:۵۲
-
۱۴ تير ۱۴۰۵
۹۱۰۴۸۳۰
۱۴ تير ۱۴۰۵
۰۷:۵۲
خبری
عکس
مردم عزادار در سحرگاه یکشنبه، با حضور در مصلی با رهبر شهید خود وداع کردند.
۱۴ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۰۷:۵۲
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برچسب ها:
مصلی تهران
،
تشییع شهید
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