رئیس ستاد ملی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب با حضور در زائرسرای امام خمینی (ره) در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از جریان ارائه خدمات به زائران این مراسم بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف شب گذشته در ادامه بازدیدهای میدانی خود از موکبها و ایستگاههای خدماتی و درمانی مخصوص زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، در زائرسرای امام خمینی (ره) واقع در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی حضور یافت و بازدید و نظارت میدانی از خدماترسانی به زائران داشت و دستورهای لازم برای ارائه خدمات بهتر به زائران صادر کرد.
در جریان این بازدید تعدادی از زائران، گفتگوی صمیمانهای با معاون اول رئیسجمهور داشتند و دغدغهها و انتظارات خود را با عارف در میان گذاشتند.
رئیس ستاد ملی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب همچنین با حضور در برخی مواکب، از موکبداران قدردانی و تشکر کرد.
عارف با حضور در موکب جبهه مقاومت، دفتر یادداشت این موکب را امضا کرد و از طرف جبهه مقاومت لبنان یک شال به عنوان نماد مقاومت هدیه گرفت.