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حضور شبانه مردم در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی در مصلای تهران

حضور شبانه مردم در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی در مصلای تهران
عکاس فاطمه رحیماویان
تاریخ انتشار ۱۴ تير ۱۴۰۵ ۰۷:۵۱
کد خبر
۹۱۰۴۸۳۴
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حضور شبانه مردم در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی در مصلای تهران

۱۴ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۰۷:۵۱
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برچسب ها: وداع ، رهبر انقلاب ، مصلای تهران
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